Иорданиядағы қазақстандық студенттер сайлауға қатысудың маңызы туралы айтты
АСТАНА. KAZINFORM — Иорданияда білім алып жатқан қазақстандық студенттер Құрылтай сайлауында дауыс беріп, Қазақстаннан тыс жерде жүрсе де өздерінің сайлау құқығын жүзеге асыруды не себепті маңызды деп санайтынын айтты, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Жексенбі күні Иорданияда білім алып жатқан қазақстандық студенттер Құрылтай сайлауына қатысу үшін Аммандағы Қазақстан елшілігі жанындағы сайлау учаскесіне барды.
Дауыс бергендердің бірі — Иорданияға оқуға келгеніне бір айға жуық уақыт болған Ақниет есімді қыз болды.
— Менің есімім — Ақниет. Иорданияда білім алып жатқаныма бір айға жуықтады. Бүгін сайлауға келіп, саяси партиялардың біріне дауыс бердім. Менің таңдауым Қазақстанның болашағына өз үлесін қосады деп үміттенемін, — деді студент.
Сайлауға қатысқандардың арасында Иорданиядағы Ислам ғылымдары университетінде бакалавриатта білім алып жатқан Қазыбек Назыр да бар. Оның айтуынша, сайлауға қатысу — азаматтың құқығы ғана емес, жауапкершілігі де саналады.
— Құрылтай сайлауы өте маңызды оқиға деп санаймын. Ал дауыс беруге қатысу — әрбір қазақстандықтың ел алдындағы міндеті әрі жауапкершілігі. Бұл сайлау маңызды шешімдердің қабылдануына және болашақта елімізде оң өзгерістердің жүзеге асуына ықпал етеді деп ойлаймын, — деді Қазыбек Назыр.
Иорданияда түрлі мамандықтар бойынша жергілікті жоғары оқу орындарында білім алып жатқан қазақстандық студенттер бар. Аммандағы сайлау учаскесінде дауыс беру мүмкіндігі олардың Қазақстаннан тыс жерде жүріп-ақ сайлауға қатысуына мүмкіндік берді.
Бұған дейін Құрылтай сайлауында Иорданияда, сондай-ақ Таяу Шығыс елдерінде дауыс беру өтіп жатқаны хабарланған.
Қазір Қазақстанда Құрылтай депутаттарын сайлау бойынша дауыс беру аяқталды. Жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-де ел аумағындағы сайлау учаскелері жабылып, комиссиялар дауыстарды санауға кірісті.
20:00-дегі жағдай бойынша Құрылтай депутаттарын сайлауында дауыс берушілер тізіміне енгізілген 9 млн 350 мыңнан астам сайлаушы дауыс берді.
ІІМ мәліметінше, бірде-бір сайлау учаскесінде қоғамдық тәртіпті өрескел бұзу фактісі тіркелмеді.
Ал Бас прокуратураның ақпаратына сәйкес бюллетень суретін желіге жариялаған 7 азаматқа айыппұл салынды.