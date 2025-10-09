Израиль мен ХАМАС арасындағы бітім қашан басталады
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп 9 қазанға қараған түні Израиль мен ХАМАС-тың Мысырда бейбітшілік жоспарының бірінші кезеңін келіскені туралы мәлімдеді. Израиль мен Газа секторында қазір болып жатқан оқиғалар туралы Kazinform меншікті тілшісінің материалынан оқыңыз.
АҚШ президенті Дональд Трамптың Газа секторы бойынша жоспарының бірінші кезеңі туралы келісімге қол қою Израиль уақытымен сағат 12:00-де (Астана уақыты бойынша 14:00) Мысырдың Шарм-эль-Шейх курортында өтеді деп күтіліп отыр.
Келісімге қол қойылғаннан кейін Газа секторы аумағында атысты тоқтату келісімі күшіне енеді.
Келісімге сәйкес Израиль күштері өз әскерін Рафах бақылау-өткізу бекеті және оның төңірегінен шығарады. Келісімде палестиналық науқастар мен жарақат алғандарды емдеу үшін Мысырға тасымалдауға болатыны айтылған, ал Рафах бақылау-өткізу бекеті екі бағытта ашық болады.
Атысты тоқтату шарасының алғашқы бес күнінде Газа секторына күн сайын гуманитарлық жүк тиелген кемінде 400 көлік кіреді, кейінгі күндері бұл сан артады.
Келісімде сондай-ақ қоныс аударған адамдарды анклавтың оңтүстігінен Газа қаласы мен солтүстігіне дереу қайтару шарасы қарастырылған.
ХАМАС-тың жоғары лауазымды шенеунігі AFP-ге Израильдің кепілге алынған 20 тірі адамға айырбас ретінде шамамен 2 мың палестиналық тұтқынды босататынын хабарлады. Олардың арасында өмір бойына бас бостандығынан айырылған 250 адам және соғыс басталғалы ұсталған тағы 1700 адам бар.
Израиль кабинетінің отырысы
Бұдан басқа, бейсенбі күні кешке Израиль үкіметінің отырысы өтіп, онда келісім мақұлдануы тиіс.
Израиль ақпарат құралдарының хабарлауынша, Израильдің әскери-саяси кабинеті сағат 17.00-де Газа секторындағы атысты тоқтату келісімі туралы есепті тыңдауы үшін жиналады. Содан кейін Израиль үкіметінің толық құрамы келісім бойынша дауыс беруге келеді.
Al-Arabiya хабарлауынша, ХАМАС кепілге алынғандарды қауіпсіз жерлерге тасымалдауды бастап кетті, келісім аясында оларды жақын күндері тапсыруға дайындалып жатыр. Бір уақытта тірі қалған 20-ға жуық кепілген алынған адам босатылады, бірақ олар Газаның солтүстігі мен орталығындағы әртүрлі жерлерде отырғаны шамаланып отыр.
Кепілге алынғандар қашан босатылады
АҚШ президенті Дональд Трамп Fox News арнасының «Hannity» бағдарламасында Газа секторында отырған кепілге алынғандар босатылып, кепілге алынған соң қаза болғандардың денелері дүйсенбі күні жіберілуі мүмкін екенін мәлімдеді.
Израильдің АҚШ-тағы елшісі Йехиель Лейтер CNN-ге ХАМАС ұстап отырған кепілген алынған тірі азаматтар жексенбі немесе дүйсенбі күні босатылатынын хабарлады.
Трамп Израильге ұшып келуі мүмкін
Израильдік БАҚ-тың хабарлауынша, Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху АҚШ президенті Дональд Трамппен телефон арқылы әңгімелесті және Америка президентін Кнессетте сөз сөйлеуге шақырды.
ЦАХАЛ Газадан әскерін шығаруға дайындалып жатыр
Израиль қорғаныс армиясы атысты тоқтату келісімін құптап, ХАМАС-пен кепілге алу мен атысты тоқтату келісімінің бір бөлігі ретінде Газа секторынан ішінара шығуға дайындық басталғанын жариялады.
Әскерилер мәлімдемесінде «ЦАХАЛ саяси басшылықтың директиваларына және жағдайға берген бағасына сәйкес келісімді жүзеге асыру үшін жедел дайындықты бастады» делінген.
ЦАХАЛ мәлімдеуінше, осы дайындық аясында ол әскерінің «жақын болашақта өзгертілген орналастыру желілеріне» қайта орналастыруға дайындалып жатыр. ЦАХАЛ Бас штабының басшысы Эйяль Замир әскерлерге кез келген сценарийге дайын болуды бұйырды, өйткені әскерилер келісім аясында кепілге алынғандарды қайтаруға және Газа секторынан ішінара шығуға дайындалып жатыр.
Газа секторы және Израильдегі мерекелеу
Осы арада Газа секторынан Хан-Юнис пен Газаның орталық бөлігіндегі көшелерінде адамдардың би билеп, ән салып, атысты тоқтату келісімінің жарияланғанын тойлап жүргені түсірілген бейнежазбалар келіп жатыр.
Израильдік кепілге алынғандардың отбасылары мен олардың жақтастары Тель-Авивтегі «Кепілге алынғандар алаңына» жиналып, барлық тұтқындарды бірнеше күн ішінде үйлеріне қайтарады деп күтілген келісімнің аяқталуын тойлап жүр.
Бұған дейін Израиль мен ХАМАС бейбітшілік жоспарының бірінші кезеңі бойынша келісімдерге қол қойғанын хабарлаған болатынбыз.