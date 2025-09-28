KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    04:00, 28 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Қарағанды облысында көпқабатты тұрғын үйден өрт шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Өрт сөндірушілер 4 адамды құтқарды, деп хабарлайды Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі. 

    Қарағанды облысында көпқабатты тұрғын үйден өрт шықты
    Фото: Видеодан скрин

    Түнде Қарағанды облысының Саран қаласында үш қабатты тұрғын үйдің екінші қабатындағы пәтерден өрт шықты.

    Жалын тұрмыстық заттар мен жиһазды, сондай-ақ балкондағы пластик терезені шарпыды. Өрттің жалпы аумағы шамамен — 7 шаршы метр.

    Оқиға орнына жедел жеткен ТЖМ құтқарушылары баспалдақ маршы арқылы 4 адамды, оның ішінде 2 баланы эвакуациялап, үй ішінде қалған мысықты құтқарды. Өртті сөндіру барысында балконнан екі газ баллоны шығарылып, жарылыстың алдын алды. Өрт толығымен сөндірілді.

    — Жедел жәрдем бригадасы үшінші қабаттағы тұрғынды ауруханаға жеткізді. Жағдайы қанағаттанарлық деп бағаланды, — делінген хабарламада.

    Айта кетейік, Қостанай облысында құтқарушылар өрт кезінде екі адамды аман алып шықты.

    Тегтер:
    Қарағанды облысы Өрт Құтқарушылар Тұрғын үй Жедел жәрдем ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар