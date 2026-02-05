KZ
    11:44, 05 Ақпан 2026 | GMT +5

    Қазақстан Елшісі Нидерланд Короліне сенім грамоталарын тапсырды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Республикасының Нидерланд Корольдігіндегі Елшісі Ақан Рахметуллин Нидерланд Королі Виллем-Александрға сенім грамоталарын тапсырды. Бұл туралы ҚР Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. 

    Қазақстан Елшісі Нидерланд Короліне сенім грамоталарын тапсырды
    Фото: ҚР СІМ

    Салтанатты рәсім аяқталғаннан кейінгі кездесу барысында Елші Корольге Қазақстанның ішкі саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы, ең алдымен, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жүзеге асырып жатқан ауқымды реформалар аясында ақпарат берді.

    Сондай-ақ Корольге мемлекеттілікті нығайту, орнықты экономиканы қалыптастыру, азаматтардың әл-ауқаты мен құқықтық мәртебесін арттыру мақсатындағы елді одан әрі жаңғыртудың негізгі бағыттары туралы жан-жақты мәлімет ұсынылды. Қазақ дипломаты сұхбаттасын Мемлекет басшысының Ұлттық құрылтайдың V отырысындағы сөйлеген сөзінің және «Turkistan» газетіне берген сұхбатының негізгі мазмұнымен де таныстырды.

    Король Виллем-Александр қазақстандық реформалар бағытына оң баға беріп, олардың Қазақстан мен оның азаматтарының игілігі үшін маңыздылығын тілге тиек етті. 

    Кездесу барысында қазақ-нидерланд ынтымақтастығын одан әрі дамыту үшін, оның ішінде инновациялар мен жоғары технологиялар салаларында айтарлықтай әлеуеттің бар екені атап өтілді.

    Осыған дейін АҚШ-тың Қазақстандағы жаңа елшісі қазақ тілінде сөйлегенін жазған едік. 

    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
