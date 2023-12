Қазақстан мемлекеттік басқаруды цифрлық трансформациялау жолын таңдады - Үкімет басшысы

АЛМАТЫ. ҚазАқпарат – Алматыдағы Digital Almaty форумының пленарлық отырысына Еуразия экономикалық одағына мүше елдердің үкімет басшылары қатысты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің үкімет басшылары көрмені аралап болған соң пленарлық отырыста бас қосты. Олар ІТ саланың мүмкіндіктерін талқылады.

Қазақстан Премьер-Министрі Әлихан Смайыловтың айтуынша, Алматы - іскерлік қана емес, сонымен қатар Қазақстанның цифрлық астанасы, мұнда IT компаниялардың 60 пайызы орналасқан.

«Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев экономиканың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің басым бағыты ретінде ІТ индустрияға қолайлы жағдай жасауды және адами капиталды дамытуды цифрлық трансформациялауды белгіледі. Үкімет цифрлық технологияның елдің ішкі жалпы өніміне қосатын үлесін аттыруда. Форум Еуразиядағы ең маңызды IT оқиғаларының біріне айналды. Менің әріптестерімнің, үкімет басшыларының қатысуы осыны растайды»,- деді Әлихан Смайылов.

Сонымен қатар ол Digital Almaty халықаралық форумының ауқымды шара екенін атап өтті.

Шара барысында 100-ден астам шетелдік стартап жобаларын ұсынды. Astana Hub Battle байқауына тағы 100 адам қатысады.

«Форум аясында робототехника шешімдері, оларды өнеркәсіпте қолдану, заманауи технологиялар, Govtech, Fintech өнімдері және тағы басқалары көрсетіледі. Осы бағыттардың барлығы елдер арасындағы цифрлық серіктестігінің негізін құрайды. Осы салада, біздің ойымызша, мынадай маңызды мәселелерге назар аударған абзал. Бірінші. Біздің елдердегі IT нарықтың дамуына мультипликативті әсер беретін сенімді платформалар қажет. Мысал ретінде Қазақстанның Астана хабын келтіруге болады. Ол жергілікті ғана емес, аймақтық белсенді ойыншыға айналды. Оның институционалдық базасы, мысалы, Techpreneurs, Google for start-ups стартаптарға арналған Google сияқты бағдарламалар IT нарығын белсендірудің нақты драйверлеріне айналды. Қазіргі уақытта 10-нан астам елден 1 мыңнан астам тұрғыны IT өнімдерін экспорттау арқылы 16 мың жұмыс орнын ашты. «Инновациялық технологиялар паркі» автономды кластерлік қоры Қазақстанның өнеркәсіптік кәсіпорындары мен ІТ нарығын біріктіретін экожүйені құрды. Қор индустрия 4.0, өнеркәсіптік қауіпсіздік, геология, металлургия және тағы басқа салаларда құны 36 млн доллардан асатын 187 жобаны қаржыландырды. Мен елдеріміздің технологиялық инкубаторлары арасындағы өзара іс-қимылды біртіндеп дамыту маңызды деп санаймын. Екінші.Қазақстан мемлекеттік басқаруды цифрлық трансформациялау жолымен жүріп келеді. Бүгінде біз финтех және GovTech сияқты салаларда әлемдік деңгейдегі жобаларды жүзеге асырып жатырмыз. Қазақстан цифрлық шешімдердің күнделікті өмірге енуінің жоғары деңгейіне жетті. Бұл мемлекеттің ашықтығы мен бизнес технологиясының арқасында мүмкін болды. Цифрландыру – елдің барлық азаматтары үшін тең мүмкіндіктер мен әділеттілікті қамтамасыз етудің маңызды құрамдас бөлігі. Бұдан шығатын қорытынды - мемлекеттік саясаттың басты назарында адам, оның қажеттіліктері мен мүдделері тұрады. Мысалы, біз БҰҰ әдістемесі бойынша отбасы әл-ауқатының 80 параметрін жинадық. Бұл күн сайын қиын өмірлік жағдайға тап болған отбасыларды анықтауға көмектеседі. Мұндағы негізгі тәсілдердің бірі - мемлекеттік қызметті көрсетудің көпплатформалық қағидатын жүзеге асыру. Мемлекет бизнеске мемлекеттік қызметтерді өз платформасы мен цифрлық экожүйесіне біріктіру мүмкіндігін беріп, тығырыққа тірелген модельден бас тартып отыр», - деп атап өтті Премьер-Министр.

Үкімет басшысының сөзінше, бүгінгі таңда 15 мемлекеттік қызмет жеке IT платформалар арқылы толық цифрлық форматта қолжетімді.

Бизнес талаптарын оңтайландыру және қайта қарау бойынша ауқымды жұмыс жүріп жатыр.

«Біз кәсіпкерлікті реттеудің 44 саласын талдадық. Жаңа реттеу саясатының негізгі шарттарына сәйкес келмейтін 10 мыңнан астам талаптар анықталды. Реформаны «таза парақтан» жүзеге асыру бизнес-ортаны реттеудің тиімділігін арттыру, кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдай туғызады. Соңғы жылдары біз электронды үкіметті дамытуда айтарлықтай жетістіктерге жеттік. БҰҰ рейтингінде Қазақстан 2018 жылдан бері 39-орыннан 28-орынға көтеріліп, өз позициясын жақсартты, ал онлайн-қызметтердің субрейтингінде еліміз 16-шы орыннан 8-ші орынға көтеріліп, әлемнің көшбасшы 10 елінің қатарына енді. Мұндай нәтиже электронды үкіметтің адамдық көзқарасын дамытудың және азаматтармен және бизнеспен өзара әрекеттесуді цифрландырудың арқасында мүмкін болды»,- деді Әлихан Смайылов.

Бұған дейін РФ Премьер-Министрі Михаил Мишустин Қазақстанға шараны жоғары деңгейде ұйымдастырғаны және қонақжайлығы үшін алғыс айтқан еді.

Сондай-ақ Қазақстан Премьер-Министрі Әлихан Смайылов елімізде Ресеймен бірге құны $23 млрд болатын 84 ірі жоба іске асып жатқанын мәлім етті.

Айта кетейік, кеше Алматыда Еуразиялық үкіметаралық кеңестің шағын құрамдағы отырысы өткен болатын.