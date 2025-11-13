Қазақстан Президентінің Ресейге мемлекеттік сапары аяқталды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Президентінің Ресей Федерациясына мемлекеттік сапары аяқталды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Внуково әуежайында Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты Ресей Үкіметі Төрағасының орынбасары Алексей Оверчук пен басқа да ресми тұлғалар шығарып салды.
Айта кетейік, 12 қарашада Кремльде Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті.
Қарсы алу рәсімінен кейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин келіссөз өткізді.
Келіссөз барысында Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин Қазақстан мен Ресей — жақын серіктес, достас әрі одақтас елдер екенін айтты.
Кейіннен екі ел басшысы кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді.
Бұдан бөлек Мемлекеттер басшылары Орал қаласында өтіп жатқан XXI Қазақстан – Ресей өңіраралық форумының пленарлық сессиясына бейнебайланыс арқылы қатысты.
Іс-шара кезінде Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев атом электр стансасы құрылысына қатысты мәселелерге тоқталды.
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин келіссөздер қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының мемлекетаралық қарым-қатынасын жан-жақты стратегиялық серіктестік және одақтастық деңгейіне дейін жеткізу жөніндегі декларацияға қол қойды.
Сондай-ақ Қазақстан-Ресей тарапы қосымша 13 келісім қабылданды.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Президент Владимир Путин Қазақстан өнерпаздарының гала-концертіне барды.