    02:47, 13 Қараша 2025 | GMT +5

    Қазақстан Президентінің Ресейге мемлекеттік сапары аяқталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Президентінің Ресей Федерациясына мемлекеттік сапары аяқталды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Президент
    Фото: Ақорда

    Внуково әуежайында Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты Ресей Үкіметі Төрағасының орынбасары Алексей Оверчук пен басқа да ресми тұлғалар шығарып салды.

    Путин
    Фото: Ақорда
    Ресей
    Фото: Ақорда

    Айта кетейік, 12 қарашада Кремльде Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті.

    Ресей
    Фото: Ақорда

    Қарсы алу рәсімінен кейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин келіссөз өткізді.

    Ресей
    Фото: Ақорда

    Келіссөз барысында Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин Қазақстан мен Ресей — жақын серіктес, достас әрі одақтас елдер екенін айтты.

    Кейіннен екі ел басшысы кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді.

    Бұдан бөлек Мемлекеттер басшылары Орал қаласында өтіп жатқан XXI Қазақстан – Ресей өңіраралық форумының пленарлық сессиясына бейнебайланыс арқылы қатысты.

    Ресей
    Фото: Ақорда

    Іс-шара кезінде Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев атом электр стансасы құрылысына қатысты мәселелерге тоқталды.

    Ресей
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин келіссөздер қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының мемлекетаралық қарым-қатынасын жан-жақты стратегиялық серіктестік және одақтастық деңгейіне дейін жеткізу жөніндегі декларацияға қол қойды.

    Сондай-ақ Қазақстан-Ресей тарапы қосымша 13 келісім қабылданды.

    Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Президент Владимир Путин Қазақстан өнерпаздарының гала-концертіне барды.

    Ресей Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
