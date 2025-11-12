KZ
    Тоқаев пен Путин кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді

    МӘСКЕУ. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин екі ел делегацияларының қатысуымен кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізгені хабарланды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлім етті.

    Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин екі ел делегацияларының қатысуымен кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді
    Фото: Ақорда

    — Кездесу барысында саяси, сауда-экономикалық, инвестициялық және гуманитарлық ықпалдастықтың кең көлемді мәселелері қарастырылды, — делінген хабарламада.

    Путин мен Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Бұдан бұрын хабарланғандай, Кремльде Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті.

    Кейіннен Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путиннің келіссөзі басталғаны белгілі болды.

    Айта кетейік, кеше Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путиннің шақыруымен Мәскеуге мемлекеттік сапармен барды.

    Президент Мәскеудегі халықаралық қатынастар институтының студенттерімен әңгімелесті.

    Кейіннен Кремльде Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путиннің бейресми кездесуі өтті.

     

