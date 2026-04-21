09:50, 21 Сәуір 2026 | GMT +5
Қазақстанда 12 аутизм орталығы бар – министр
АСТАНА. KAZINFORM – Үкімет отырысында Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова арнайы білім беру ұйымдарының статистикасын атады.
- Елдегі арнайы білім беру ұйымдарының саны – 539. Оның ішінде 126 психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация, 240 түзету кабинеті, 12 аутизм, 14 оңалту орталығы, 99 арнайы мектеп, 48 арнайы балабақша бар, - деді министр.
Ведомство басшысы қазір Қазақстанда 6 млн 900 мың бала бар екенін атап өтті.
- Бұл ел халқының 34 пайызы деген сөз. Соңғы 10 жылда балаларымызды саны 1,5 миллионға артқанын ерекше атап өткіміз келеді, - деді Жұлдыз Сүлейменова.
Бұған Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет «шынайы мұқтаж адамдарға ғана көмек» қағидатымен жұмыс істейтінін айтқан болатын.