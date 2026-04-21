KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:50, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қазақстанда 12 аутизм орталығы бар – министр

    АСТАНА. KAZINFORM – Үкімет отырысында Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова арнайы білім беру ұйымдарының статистикасын атады.

    аутизм
    Фото: «Асыл Мирас» Аутизм орталығы

    - Елдегі арнайы білім беру ұйымдарының саны – 539. Оның ішінде 126 психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация, 240 түзету кабинеті, 12 аутизм, 14 оңалту орталығы, 99 арнайы мектеп, 48 арнайы балабақша бар, - деді министр.

    Ведомство басшысы қазір Қазақстанда 6 млн 900 мың бала бар екенін атап өтті.

    - Бұл ел халқының 34 пайызы деген сөз. Соңғы 10 жылда балаларымызды саны 1,5 миллионға артқанын ерекше атап өткіміз келеді, - деді Жұлдыз Сүлейменова.

    Бұған Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет «шынайы мұқтаж адамдарға ғана көмек» қағидатымен жұмыс істейтінін айтқан болатын.

    Тегтер:
    Үкімет Білім ҚР Оқу-ағарту министрлігі Аутизм Жұлдыз Сүлейменова
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
