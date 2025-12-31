Елімізде 40 жыл бойы жөндеуден өтпеген вокзалдар жаңа келбетке ие болады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда теміржол вокзалдарын жаңғырту бойынша ауқымды бағдарлама жүзеге асырылып жатыр, деп хабарлайды Көлік министрлігінің баспасөз қызметі.
Осы жоба аясында облыс орталықтарында, шағын қалалар мен елді мекендерде орналасқан 124 вокзал бір уақытта жаңартылып жатыр. Олардың көпшілігі кеңес дәуіріне дейін немесе кеңестік кезеңде салынған және соңғы 30–40 жылда күрделі жөндеуден өтпеген.
Техникалық тексеру нәтижесінде кейбір вокзалдар апатты деп танылды. Мұндай ғимараттар бұзылып, олардың орнына заманауи жаңа вокзал кешендері салынып жатыр. Бағдарлама аясында вокзал аумақтары кеңейтіліп, инженерлік жүйелер жаңартылады.
Сондай-ақ қасбеттер мен ішкі көрініс, күту залдары мен жолаушылар платформалары жөнделеді. Санитарлық жағдай мен қауіпсіздік деңгейі де жақсартылады.
— Жобаны іске асыру вокзалдардың өткізу қабілетін арттырып, көлік қызметінің сапасын жақсартуға және қозғалысы шектеулі азаматтар үшін қолжетімді орта қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жөндеу жұмыстарын облыстық әкімдіктер таңдаған мердігер ұйымдар жүргізеді. Қаржыландыру «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ қаражаты есебінен жүзеге асырылады, — делінген министрлік хабарламасында.
Қайта жаңғырту аяқталғаннан кейін жолаушылар заманауи күту залдарын, жаңартылған ақпараттық және навигациялық жүйелерді, сондай-ақ барлық азаматтарға қолайлы жағдайларды пайдалана алады. Бағдарламаның басты мақсаты — Қазақстанның теміржол инфрақұрылымын қазіргі заманғы және халықаралық сапа мен қауіпсіздік стандарттарына сай ету.
