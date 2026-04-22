    08:39, 22 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қазақстанда электр желілеріндегі апатты оқиғалар 13%-ға төмендеді

    АСТАНА. KAZINFORM – «Энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту» ұлттық жобасы аясында Қазақстанда электр желілеріндегі апаттылық 13%-ға азайды.

    Фото: Жылыой аудандық әкімдігі

    Энергетика министрлігінің мәліметінше, 2025 жылы 17 мың шақырым электр беру желілері мен 420 қосалқы станцияға күрделі жөндеу жүргізілген. Нәтижесінде желілердің тозу деңгейі 66%-ға дейін төмендеген.

    – Жүргізілген жаңғырту жұмыстарының нәтижесінде электр желілеріндегі апаттылық 13%-ға азайып, 3140 технологиялық бұзушылықтың алдын алуға мүмкіндік берілді. Бұл шаралар энергетикалық инфрақұрылымның сенімділігін арттыруға бағытталған, – делінген мәліметте.

    Биыл да ауқымды жөндеу жұмыстары жалғасады. Жалпы 17 мың шақырым электр желісін жаңарту жоспарланған. Оның ішінде Ақмола облысында – 2,5 мың км, Павлодар облысында – 2,4 мың км, Жамбыл және Ұлытау облыстарында – 1,8 мың км-ден астам желі жөнделеді.

    Сонымен қатар 444 қосалқы станцияны, 3,4 мың тарату пункті мен трансформаторлық қосалқы станцияларды жаңғырту көзделген.

    – Жоспарланған шараларды іске асыру электр желілерінің орташа тозу деңгейін қосымша 65%-ға дейін төмендетуге, электрмен жабдықтау сенімділігін арттыруға және елдің энергетикалық жүйесінің тұрақтылығын күшейтуге мүмкіндік береді, – деп атап өтілген.

    Айта кетейік, көмір электр станцияларынан зиянды газ бөлінуі 34%-ға дейін қысқарады.

    Асхат Райқұл
