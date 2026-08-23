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    Қазақстандық бишілер Қырғызстанда дауыс берді

    АСТАНА.KAZINFORM — Екі қазақстандық би тобы Қырғызстандағы Қазақстан Республикасы елшілігіндегі сайлау учаскесіне барып, Құрылтай сайлауында дауыс берді. 

    Қазақстандық бишілер Қырғызстанда дауыс берді
    Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

    Е.Рахмадиев атындағы мемлекеттік филармонияның «Әлем» заманауи би театры мен «Наз» мемлекеттік би театрының бишілері VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатына қатысу үшін Бішкекке барған.

    — Біз бүгін таңертеңнен бері ұйықтаған жоқпыз. Қай жерде болсақ та, сайлау күні елімізді қолдауды шештік. Құрылтай бізге жақсылық әкелсін, — деді «Наз» би театрының директоры Айдана Байрабекова.

    Қазақстандық бишілер Қырғызстанда дауыс берді
    Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

    Жастар қауымдастығының өкілі және «Наз» мемлекеттік би театрының әртісі Гүлдана Қадырова дауыс беруге не үшін келгенін түсіндірді.

    — Басқа елде болғанымызға қарамастан, біз халқымыз бен еліміз үшін дауыс беруді шештік. Әрбір қазақстандықтың дауысы маңызды. Біз өз үлесімізді қосу үшін сайлау учаскесіне келдік, — деді ол.

    Қазақстандық бишілер Қырғызстанда дауыс берді
    Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

    Әлемнің 40-тан астам елінде Құрылтай депутаттарын сайлау учаскелері жұмыс істеп жатыр.

    Бельгиядағы сайлау учаскесінде шашу шашылды.

    Құрылтай Өнер Әлем жаңалықтары Жастар Сайлау-2026 Қырғызстан
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Авторлар