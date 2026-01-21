KZ
    Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның құрамында кімдер бар

    АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Президент Жарлығымен Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның құрамы бекітілді.

    Ақорда
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның (Конституциялық комиссияның) құрамы мынадай:

    Әзімова Эльвира Әбілқасымқызы ‒ Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының Төрағасы, Конституциялық комиссияның төрағасы

    Қарин Ерлан Тынымбайұлы – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеңесшісі, Конституциялық комиссия төрағасының орынбасары

    Балаева Аида Ғалымқызы ‒ Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі, Конституциялық комиссия төрағасының орынбасары

    Жарылғанов Айдар Төлетайұлы – Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Мемлекеттік құқық бөлімінің меңгерушісі, Конституциялық комиссияның хатшысы

    Комиссия мүшелері:

    Айнабеков Мейрамхат Кәрібекұлы – Абай облыстық қоғамдық кеңесінің төрағасы;

    Ақылбай Серік Байсейітұлы – «Қазақстан заңгерлер одағы» республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы;

    Алтынбаев Әли Сапарғалиұлы – Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші орынбасары;

    Алтынбеков Бекзат Құмарұлы – «Amanat» партиясының Қарағанды облыстық филиалының төрағасы, Қарағанды облыстық қоғамдық кеңесінің төрағасы;

    Асанов Жақып Қажыманұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Төрағасының орынбасары;

    Атабаева Гүлзира Нұржанқызы – «Келешек» жастар кеңесінің жетекшісі;

    Ахметзакиров Наиль Рафисұлы – Қазақстан Республикасы Сот әкімшілігінің басшысы;

    Әбенов Мұрат Абдуламитұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты;

    Әбішев Ғазиз Серікұлы – саяси шолушы;

    Әбішов Нұралы Әлмаханұлы – Түркістан облысы мәслихатының төрағасы;

    Әзілханов Марат Алмасұлы – Қазақстан халқы Ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі, Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары;

    Әленов Бауыржан Төлегенұлы – Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары;

    Әубәкірова Индира Оралқызы – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының директоры;

    Әшімжанов Жанарбек Садықанұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты;

    Әшімова Аяужан Тұрсынбекқызы ‒ Шығыс Қазақстан облыстық қоғамдық кеңесінің төрағасы;

    Байбеков Шалқар Заманбекұлы – Абай облысы мәслихатының төрағасы;

    Байғожаев Қуат Сұлтанұлы ‒ Алматы облысы мәслихатының төрағасы;

    Балтабаев Әділ – журналист, «President» тележобасын жүргізуші;

    Башимов Марат Советұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты;

    Бейсенбаев Елнұр Сабыржанұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, «Аманат» партиясы фракциясының жетекшісі;

    Бекназаров Нұрлан Құдиярұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің төрағасы;

    Борчашвили Исидор Шамилович – Астана халықаралық университеті Жоғары құқық мектебінің профессоры, заң ғылымдарының докторы;

    Бубенко Владимир Степанович – Солтүстік Қазақстан облысы мәслихатының төрағасы;

    Бурахан Ернұр Көшерханұлы ‒ «Қазақстан» республикалық телерадио корпорациясы» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы;

    Годунова Наталья Николаевна – «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;

    Ғайыпов Зұлфухар Сұлтанұлы – Астана қалалық қоғамдық кеңесінің төрағасы;

    Дәулеталин Сатыбалды Телағысұлы – Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясының төрағасы;

    Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы – «Академик Е.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының ректоры;

    Дүйсенов Еркін Эрманұлы – «әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының басқарма төрағасының орынбасары, бірінші проректор, профессор, заң ғылымдарының докторы;

    Егізбаев Серік Рахметоллаұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, «Ауыл» партиясы фракциясының жетекшісі;

    Ерғалиев Әсет Арманұлы – Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің төрағасы;

    Ерғарин Дәурен Тілекұлы – Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Құқық қорғау жүйесі бөлімінің меңгерушісі;

    Есекеев Қуанышбек Бақытбекұлы – Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі;

    Еспаева Дания Мәдиқызы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі Төрағасының орынбасары;

    Ещанов Сайлаубек Ерғазыұлы ‒ Қостанай облысы мәслихатының төрағасы;

    Жақаева Лейла Сұлтанқызы – Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесі жанындағы Сот төрелігі академиясының профессоры, заң ғылымдарының докторы;

    Жақыпбаев Қайрат Төлегенұлы – Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының cудьясы;

    Жаманқұлова Қарлығаш Қалибекқызы – «Әділ сөз» сөз бостандығын қорғау халықаралық қорының президенті;

    Желдібай Руслан Сұлтанұлы – Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі – Президенттің Баспасөз хатшысы;

    Жиенбаев Ержан Нұрланұлы – Қазақстан Республикасы Президентінің құқықтық мәселелер жөніндегі көмекшісі;

    Жұмырбаев Тимур Ғабдулұлы – «Ассамблея жастары» республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы;

    Жүсіпов Бекмұрат Қыдырбайұлы – Маңғыстау облыстық қоғамдық кеңесінің төрағасы;

    Жылқышиев Байділда – Түркістан облыстық қоғамдық кеңесінің төрағасы;

    Зәкиева Динара Болатқызы – Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл;

    Зейнұлқабден Табиғат – Астана қаласы мәслихатының төрағасы;

    Илеуова Гүлмира Тоқшалыққызы – «Стратегия» әлеуметтік және саяси зерттеулер орталығы» қоғамдық қорының басшысы;

    Имашева Снежанна Валерьевна – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Заңнама және сот-құқықтық реформа комитетінің төрағасы;

    Исетов Арман Асқарұлы – Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары;

    Кенжеханұлы Рауан – «Қазақ тілі» халықаралық қоғамының президенті;

    Ким Вера Александровна – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, «Ұлттық волонтерлік желі» заңды тұлғалар бірлестігінің басшысы;

    Кузиева Замира Зәкіржанқызы – Астана қаласы «Единый консолидирующий центр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басқарушы директоры;

    Күнтуған Еркежан – «Жібек жолы» телеарнасының директоры;

    Қадыров Данияр Рамазанұлы – «Отандастар қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының президенті;

    Қажыбаева Раушан Жаңабергенқызы – Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының «Қазақстан Республикасы Президентінің телерадиокешені» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының директоры;

    Қалтаева Ләззат Молдабекқызы – Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Төрағасының кеңесшісі, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты жанындағы Инклюзиялар жөніндегі кеңестің төрағасы;

    Қамзабекұлы Дихан – «Қазақ газеттері» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры;

    Қарабасова Лаура Шапайқызы – «Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының басқарма төрағасы – ректор;

    Қарағойшин Рустам Тимурұлы – «Бәйтерек» ұлттық инвестициялық холдингі» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы;

    Қасымбек Жеңіс Махмұдұлы – Астана қаласының әкімі;

    Қобжанов Нұркен Сайфиддинұлы – Қарағанды облысы мәслихатының төрағасы;

    Қожаназаров Айдарбек Асанұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, «Respublika» партиясы фракциясының жетекшісі;

    Көпжасарұлы Ерқанат – журналист, «Қазақстан» республикалық телерадио корпорациясының тележүргізушісі;

    Құлкенов Мереке Әбдешұлы – «Қазақстан жазушылар одағы» республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы;

    Құлшыманов Қанат Амангелдіұлы – Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Коммуникациялар бөлімінің меңгерушісі;

    Құсайынов Әбілғазы Қалиақпарұлы – қоғам және мемлекет қайраткері;

    Күлекеев Жақсыбек Әбдірахметұлы – Қолданбалы экономикалық зерттеулер орталығының ғылыми жетекшісі;

    Қырықбаев Арман Оразбайұлы – Қазақстан Республикасы Президентінің ішкі саясат және коммуникациялар жөніндегі көмекшісі;

    Лаврентьев Андрей Сергеевич – «Allur Group» компаниялар тобы» акционерлік қоғамы және «Qarmet» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы;

    Ластаев Артур Ермекұлы – Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл;

    Магеррамов Магеррам Мамедович – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, Қазақстан халық партиясы фракциясының жетекшісі;

    Малахов Дмитрий Михайлович – Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесінің төрағасы;

    Малиновский Виктор Александрович – «Нархоз Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының профессоры;

    Матаев Жаңбырбай Жәнібекұлы – Маңғыстау облысы мәслихатының төрағасы;

    Мерғалиев Асламбек Амангелдіұлы – Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы;

    Мұқаев Мұрат Рахметұлы – Батыс Қазақстан облысы мәслихатының төрағасы;

    Мырзағараев Мәди Жомартұлы – Республикалық адвокаттар алқасының төрағасы;

    Нәлібаев Нұрлыбек Машбекұлы – Қызылорда облысының әкімі;

    Нәрікбаев Талғат Мақсұтұлы – «М.С.Нәрікбаев атындағы ҚазГЗУ университеті» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы;

    Нарымбетов Бахадыр Мәдәліұлы – Шымкент қаласы мәслихатының төрағасы;

    Нұралиев Әбдәлі Тоқбергенұлы – Жамбыл облысы мәслихатының төрағасы;

    Нұрғалиева Мәдина Маратқызы ‒ «Amanat» партиясы Қоғамдық саясат институтының директоры;

    Нұрмұхамедов Бөріхан Жолбарысұлы – саясаттанушы;

    Нұрмұханов Бақыт Маратұлы – Қазақстан Республикасы Конституциялық Соты Төрағасының орынбасары;

    Нұртаза Самат Русланұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты;

    Ойшыбаев Кемелбек Бақтығұлұлы – «Хабар» агенттігі» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы;

    Оңғарбаев Еркін Әнуарұлы – Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының судьясы;

    Отыншиев Мейіржан Батырбекұлы ‒ Алматы қаласы мәслихатының төрағасы;

    Өмірәлиев Жандос Жәнібекұлы – Қазақстан Республикасы Бас прокурорының бірінші орынбасары;

    Перепечина Ольга Валентиновна ‒ Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Төрағасының орынбасары;

    Перуашев Азат Тұрлыбекұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, «Ақ жол» партиясы фракциясының жетекшісі;

    Пономарёв Сергей Михайлович – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты;

    Рақымжанов Асхат Нұрмағамбетұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, Жалпыұлттық социал-демократиялық партия фракциясының жетекшісі;

    Рожин Максим Николаевич – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты;

    Рыпаков Денис Сергеевич – Шығыс Қазақстан облысы мәслихатының төрағасы;

    Сабильянов Нұртай Салихұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі Экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінің төрағасы;

    Сапиев Бақытжан Шаймұхаметұлы – Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі;

    Сарым Айдос Әміроллаұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты;

    Сатыбалды Дархан Амангелдіұлы – Алматы қаласының әкімі;

    Сәдуақасова Айгүл Кәкімбекқызы – «Философия, саясаттану және дінтану институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының директоры;

    Сәрсембаев Ерлан Жақсылықұлы – Қазақстан Республикасының Әділет министрі;

    Сұраған Дурвудхан – математик, Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Ұлттық ғылым академиясының академигі;

    Сүйінтаева Гүлқасима Рамазанқызы ‒ Ақтөбе облысы мәслихатының төрағасы;

    Сүлейменова Жұлдыз Досбергенқызы – Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрі;

    Теренченко Илья Сергеевич ‒ Павлодар облысы мәслихатының төрағасы;

    Тойлыбаева Гүлнәр Қожағұлқызы ‒ Жетісу облысы мәслихатының төрағасы;

    Тоқтамұрат Армангүл – журналист, «Қазақстан» республикалық телерадио корпорациясының продюсері;

    Тоқшалық Ерлан Бейсенұлы ‒ Солтүстік Қазақстан облыстық қоғамдық кеңесінің төрағасы;

    Толықбай Мақсат Мәлікұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты;

    Түймебаев Жансейіт Қансейітұлы ‒ «әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының басқарма төрағасы – ректор;

    Тілеуберді Мұхтар Бескенұлы – Қазақстан Республикасының Аустрия Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі, Қазақстан Республикасының Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Тұрақты өкілі;

    Тілеуімбетов Мұрат Жолкелдіұлы ‒ Қызылорда облысы мәслихатының төрағасы;

    Ударцев Сергей Федорович – Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының судьясы;

    Умарова Айман Мұратқызы – адвокат, «Правозащитники» қоғамдық қорының тең құрылтайшысы;

    Фазылжан Анар Мұратқызы – Алматы қаласы қоғамдық кеңесінің мүшесі;

    Хайруллиев Мұса Қарашаұлы ‒ Атырау облысы мәслихатының төрағасы;

    Шағыртаев Имамзада Қуанышбайұлы – Қызылорда облыстық қоғамдық кеңесінің мүшесі;

    Шаймарданов Жандос Нұрланұлы ‒ «Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты» республикалық мемлекеттік мекемесінің директоры;

    Шапақ Үнзила ‒ Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, заң ғылымдарының докторы;

    Шаталов Никита Сергеевич – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты;

    Шибутов Марат Максұмұлы – саясаттанушы;

    Шыңғысбаева Ләззат Алтынбекқызы – «Қазақстан халқына» қоғамдық қорының басқарма төрағасы;

    Шыңғысов Бауыржан Қабденұлы ‒ Ұлытау облысы мәслихатының төрағасы;

    Ысқақова Жұлдызай Амангелдіқызы – «Қазақстандық қоғамдық даму институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамының басқарма төрағасы;

    Ізмұхамбетов Бақтықожа Салахатдинұлы – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты;

    Юсупов Мейіржан Бақытұлы – «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы.

    Айта кетейік, бұған дейін Президент Конституциялық реформа жөніндегі комиссия құру туралы Жарлыққа қол қойды.

