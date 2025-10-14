Қор биржасында доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,92 теңгеге қымбаттап, 538,63 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 537,77 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 540,01 теңгеден сатып алынады, 542,25 теңгеден сатылады. Еуро 622,37 — 627,41 теңге, ал рубль 6,62 — 6,75 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 75,87 теңгеден сатып алынады, 78,58 теңгеден сатылады.
Елорданың ақша айырбастау орындарында:
— доллар 538,54 теңгеден сатып алынады, 544,57 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 622,51 теңге, сату — 630,54 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,64 теңге, сату — 6,80 теңге.
— юань: сатып алу — 75,88 теңге, сату — 79,78 теңге.
Еске салайық, 13 қазан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,16 теңгеге арзандап, 537,77 теңге болды.