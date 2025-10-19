KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:09, 19 Қазан 2025 | GMT +5

    ҚПЛ: «Тобыл» сырт алаңда «Жетісудан» басым түсті

    АСТАНА. KAZINFORM - Қостанайлық «Тобыл» командасы футболдан Қазақстан Премьер-лигасының ХХV турында сырт алаңда талдықорғандық «Жетісуды» жеңді. 

    ҚПЛ: «Тобыл» сырт алаңда «Жетісудан» басым түсті
    Фото: «Тобыл» футбол клубы

    Нұрбол Жұмасқалиев жаттықтыратын команда чемпиондықтан шет қалғанымен, олардың екінші орын алуға мүмкіндігі бар. Сондықтан қостанайлық аяқдопшылар бүгінгі кездесуде жеңіске жетуге барын салды.

    4-минутта алаң иелері сапынан Сослан Такулов есеп ашып, ойынның басы жақсы басталған. Алайда қонақтар да қарап қалмады. Кездесудің екінші кезеңінде Марко Вукчевич пен Николай Сигневич бір-бір голдан соғып, «Тобыл» футболшылары кэмбэк жасады. Осылайша  қарсыласынан 2:1 есебімен басым түскен қостанайлықтар екінші орын алу мүмкіндігін сақтап қалды.

    Дәл қазір «Астана» мен «Ақтөбе» кездесуі өтіп жатыр. Ал 18:00-де «Ордабасы» (Шымкент) пен «Оқжетпес» (Көкшетау) ойнайды.

    Аталған турда алматылық «Қайрат» сырт алаңда петропавлдық «Қызылжарды» 1:0 есебімен жеңді. 

    Айта кетсек, бүгін «Ұлытау» (Жезқазған) мен «Қайсар» (Қызылорда), «Атырау» мен «Жеңіс» (Астана) 1:1 есебімен тең түссе, түркістандық «Тұран» өз алаңында семейлік «Елімайға» 3:6 есебімен есе жіберді.

    Тегтер:
    «Тобыл» ФК Спорт Футбол
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар