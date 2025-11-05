Күштік құрылымдардағы жаңа ротация ережелері: Президент лауазымдар тізімін бекітті
АСТАНА.KAZINFORM — 15 қарашадан бастап Қазақстанда ротациялауға жататын лауазымдардың жаңа тізбесі және оларды ауыстыру ережелері күшіне енеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 31 қазанда қол қойған «Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдары мен азаматтық қорғау органдарының ротациялауға жататын басшы лауазымдарының тізбесін және оларды ауыстыру қағидаларын бекіту туралы» Жарлық жарияланды.
Құжат ротацияға жататын құқық қорғау және азаматтық қорғаныс лауазымдарының жаңартылған тізімін анықтайды. Бұл Бас прокуратураға, Қаржы мониторингі агенттігіне, Ішкі істер министрлігіне және Төтенше жағдайлар министрлігіне қатысты.
Тізімге міндетті түрде ротацияға жататын басшылық лауазымдар кіреді.
ҚР Бас прокуратурасы
1.Бас прокуратура басқармасының бастығы;
2.Бас прокуратура қызметінің бастығы;
3.Бас прокуратура департаментінің басшысы;
4.Бас прокуратура қызметі басшысының орынбасары;
5.Бас прокуратура жанындағы Құқық қорғау академиясының ректоры (бұдан әрі Академия деп аталады);
6.Академияның бірінші вице-ректоры;
7.Академияның вице-ректоры;
Комитет төрағасы;
8.Комитет төрағасының бірінші орынбасары;
9.Комитет төрағасының орынбасары;
10.Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің аумақтық және оған теңестірілген органының басшысы;
11.Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің аумақтық және оған теңестірілген органы басшысының орынбасары;
12.Бас көлік прокуроры;
13.Бас көлік прокурорының бірінші орынбасары;
14.Бас көлік прокурорының орынбасары;
15.Облыстық прокурор және оған теңестірілген прокурор (республикалық маңызы бар қалалар мен астананың);
16.Облыстық прокурордың бірінші орынбасары және оған теңестірілген прокурор (республикалық маңызы бар қалалар мен астананың);
17.Облыстық прокурордың бірінші орынбасары және оған теңестірілген прокурор (республикалық маңызы бар қалалар мен астананың);
18.Облыстық прокурордың орынбасары және оған теңестірілген прокурор (республикалық маңызы бар қалалар мен астананың);
19.Облыстық прокурордың орынбасары және оған теңестірілген прокурор (республикалық маңызы бар қалалар мен астананың);
20.Аудандық және оған теңестірілген (қалалық, ауданаралық және мамандандырылған) прокурор.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі
1.Агенттіктің кеңсе басшысы;
2.Агенттіктің департамент басшысы;
3.Астана, Алматы, Шымкент қалалары және облыс бойынша Экономикалық тергеу департаментінің басшысы;
4.Астана, Алматы, Шымкент қалалары және облыс бойынша Экономикалық тергеу департаменті басшысының орынбасары.
ҚР Ішкі істер министрлігі
1.Ішкі істер министрлігінің кеңсе басшысы;
2.Ішкі істер министрлігінің департамент басшысы;
3.Комитет төрағасы;
4.Комитет төрағасының орынбасары;
5.Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың және көлік полиция департаментінің басшысы;
6.Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың және көлік полиция департаменті басшысының бірінші орынбасары;
7.Облыстық полиция департаментінің, республикалық маңызы бар қаланың, астананың немесе көлік департаменті басшысының орынбасары;
8.Облыстық полиция департаментінің, республикалық маңызы бар қаланың, астананың немесе көлік департаментінің қалалық, аудандық немесе желілік полиция бөлімінің (департаментінің) бастығы;
9.Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың немесе астананың қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің бастығы;
10.Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың немесе астананың қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің бастығының орынбасары;
11.Ішкі істер министрлігінің жоғары оқу орнының бастығы;
12.Ішкі істер министрлігінің жоғары оқу орны бастығының орынбасары.
ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
1.Өрт сөндіру қызметі комитетінің төрағасы;
2.Өрт сөндіру қызметі комитеті төрағасының орынбасары;
3.Төтенше жағдайлардың алдын алу комитетінің төрағасы;
4.Төтенше жағдайлардың алдын алу комитеті төрағасының орынбасары;
5.Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың немесе астананың төтенше жағдайлар департаменті бастығының бірінші орынбасары;
6.Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың немесе астананың төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары;
7.Облыстық, республикалық маңызы бар қалалық немесе Астана қалалық төтенше жағдайларды басқару департаментінің қалалық, аудандық (қалалық аудандық) төтенше жағдайларды басқару бөлімінің басшысы.
Жаңа ережелерге сәйкес, қызметкерлерді ротациялау департамент басшысының қалауы бойынша үш жылда бір рет жүргізіледі. Ротацияның негізі кадр бөлімдері әзірлеген жылдық жоспар болып саналады.
Уәкілетті басшылар өз ұсыныстарын 1 қазанға дейін ұсынады, ал келесі жылға арналған аяқталған ротация жоспарын тиісті құқық қорғау органының басшысы 1 қарашаға дейін бекітеді.
Мемлекеттік қайта құрудан кейін қызметкерлер балама лауазымдарға қайта тағайындалған кезде бұл мерзім жаңартылмайды.
— Егер қызметкерлер мемлекеттік органның қайта құрылуынан кейін немесе лауазымдар атауын өзгертуінен кейін баламалы лауазымдарға қайта тағайындалса немесе қызметкерлерге ағымдағы лауазымын өзгертпей қосымша функционалдық міндеттер жүктелсе, бұл мерзім жаңартылмайды, — делінген құжатта.
Ротация келесі схемалардың бірі бойынша жүзеге асырылады:
1.Деңгейаралық («орталықтан аймаққа», «аймақтан орталыққа»);
2.Аймақаралық («аймақтан аймаққа»);
3.Салалық («орталықтан орталыққа»).
— Қызметкер ротацияланған, басқа лауазымға ауыстырылған немесе ротациядан бас тартуға байланысты жұмыстан босатылған бұрынғы лауазымға ротация, ауысу немесе жұмыстан босату күнінен бастап бір жылдан кешіктірмей қайта тағайындалуы мүмкін. Егер Қазақстан Республикасының Президенті немесе Қазақстан Республикасының Президент Әкімшілігі Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын және жұмыстан босататын қызметкерлерге қатысты және/немесе оның келісімімен, сондай-ақ Әкімшіліктің келісімімен басқа шешім қабылданбаса, — делінген ережеде.
Егер ротация басқа жерге көшуді қажет етсе, онда басшылардың кейбір санаттары үшін бұл тек олардың жазбаша келісімімен мүмкін болады. Бұл асырауындағы балалары немесе мүгедек туыстары немесе зейнеткер ата-анасы бар адамдарға қатысты. Бұл мән-жайлар құжатталуы тиіс. Бас тарту жағдайында мұндай қызметкерлерге сол қалада баламалы лауазым ұсынылады немесе олардың қазіргі лауазымындағы қызмет мерзімі үш жылға дейін ұзартылады. Егер ең жоғары мерзім өткеннен кейін қызметкер ұсынылған лауазымнан қайтадан бас тартса, олар жұмыстан шығарылады және құжат қосымша қарау үшін беріледі.
Бұған дейін Мемлекет басшысы 2014 жылғы 4 мамырдағы «ҚР Мемлекеттік қауіпсіздік қызметі туралы ережені бекіту туралы» Жарлыққа өзгерістер мен толықтыруларға қол қойған болатын. Құжатта қызметтің функциялары нақтыланып, оның қорғаныс және мемлекеттік қорғаныс тапсырыстарындағы рөлі кеңейтілді.