Оңтүстік Кореяның бұрынғы президентіне өлім жазасы кесілуі мүмкін
АСТАНА.KAZINFORM - Сейсенбі күні арнайы прокурорлар тобы бұрынғы президент Юн Сок Ёльге әскери жағдай енгізу әрекеті сәтсіз аяқталғаны үшін өлім жазасына кесуді талап етті.
Yonhap ақпараты бойынша, өлім жазасын талап ету бұрынғы президенттің Сеул орталық аудандық сотындағы соңғы тыңдауы кезінде жасалды. Арнайы прокурор Чо Ын Соктың командасы Юн Сок Ёльді көтерілісті қоздырушы, сот билігі мен заң шығарушы билікті басып алу арқылы билікте қалуға тырысты деп айыптады.
Бұрынғы президент 2024 жылдың желтоқсанында әскери жағдайды қысқа мерзімге енгізу арқылы төңкеріс ұйымдастырды және билікті теріс пайдаланды деп айыпталған болатын.
Арнайы прокурорлар тобының мәліметі бойынша, бұрынғы президент саяси қарсыластарын жою және билікті монополиялау және сақтау үшін әскери жағдай жариялады, бұл оның арнайы режим туралы жарлығы елді жүгенсіз оппозициялық партиядан қорғауға арналған деген пікірлеріне қайшы келеді.
Юн Сок Ёль шілде айынан бері қамауда, желтоқсанда сәтсіз аяқталған әскери жағдайды жариялау әрекетіне байланысты екінші рет қамауға алынды.
Бұған дейін сот Оңтүстік Кореяның бұрынғы президентін кепілдікпен босатудан бас тартқаны хабарланған болатын.
Саясаткердің әйелі, бұрынғы бірінші ханым Ким Кон Хи де 12 тамыздан бері қамауда. Ол акция бағасы айналасындан манипуляция жасады айыпталды.
