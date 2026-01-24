KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:02, 24 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Өскеменде 36 көпқабатты үй апатты жағдайда тұр

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Өскемен қаласында 36 көпқабатты тұрғын үй апатты жағдайда тұр.

    Апатты үйде де қалуға дайынбыз: Сарандағы РТИ тұрғындары көшуге қарсы
    Фото: Kazinform

    Қалалық тұрғын үй қатынастары бөлімінің мәліметінше, бүгінде Өскеменде 1825 көпқабатты тұрғын үй бар. Олардың басым бөлігі панельді және кірпіштен салынған үйлер.

    Тозығы жеткен деп танылған үйлердің саны - 10. Бұл үйлерге күрделі жөндеу жүргізілуі қажет.

    Ал 36 үй апатты жағдайда деп танылған. Олар сүрілуі тиіс. Негізінен бұл 1938-1950 жылдары салынған үйлер.

    - Апатты тұрғын үй мәселесін шешу мақсатында Өскемен қаласының тұрғын үй қорын жаңғыртуға арналған 2024-2029 жылдарды қамтитын реновация бағдарламасы әзірленген. Бағдарлама 2024 жылғы 4 мамырда қала әкімінің қаулысымен бекітілген. Бюджеттен қаражат бөлінген жағдайда, бағдарлама аясында апатты үйлердің меншік иелерін жаңа тұрғын үймен қамтамасыз ету жоспарланып отыр, - деді бөлім басшысы Айбек Салбанов.

    Еске салсақ, осыған дейін Ақтөбеде сот отырысына қатысушылар дау тудырған көпқабатты ғимаратты аралағаны хабарланған.

     

    Тегтер:
    Тұрғын үй Құрылыс Шығыс Қазақстан облысы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар