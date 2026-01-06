KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:41, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Өткен жылы іздеуде жүрген 1600-ге жуық қылмыскер ұсталды

    АСТАНА.KAZINFORM — 2025 жылы халықаралық ынтымақтастық белсенді түрде дамыды. Қазақстан аумағынан тыс жерде соттан бой тасалап жүрген 156 қылмыскер ұсталды.

    полиция
    Фото: ІІМ

    Сонымен қатар ел аумағында ТМД елдері мен алыс шет мемлекеттердің сұрауы бойынша іздеуде болған 639 адам қолға түсті. Бұл мемлекетаралық өзара іс-қимыл мен жедел ақпарат алмасудың тиімділігін айқын көрсетеді.

    Ішкі істер министрлігі заң мен тәртіпті қамтамасыз ету бағытындағы жүйелі жұмысты жалғастырып жатыр. Қылмыскерлерді іздестіру және ұстау — ведомство қызметінің негізгі басымдықтарының бірі. 2025 жылы түрлі қылмыс жасағаны үшін іздеуде жүрген 1 600-ден астам адам ұсталды.

    Сондай-ақ хабар-ошарсыз кеткен адамдарды іздестіру саласында да елеулі нәтижелерге қол жеткізілді. 2025 жылы жоғалған деп есептелген 20 мыңнан астам адамның жүрген жері анықталды, олардың 6 мыңнан астамы — балалар. 

    Айта кетелік ҰҚК Шекара қызметі былтыр 75 млрд теңгеден астам залалдың алдын алған еді

    Тегтер:
    Қылмыс Халықаралық іздеу ҚР ІІМ Полиция
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар