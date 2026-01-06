Өткен жылы іздеуде жүрген 1600-ге жуық қылмыскер ұсталды
АСТАНА.KAZINFORM — 2025 жылы халықаралық ынтымақтастық белсенді түрде дамыды. Қазақстан аумағынан тыс жерде соттан бой тасалап жүрген 156 қылмыскер ұсталды.
Сонымен қатар ел аумағында ТМД елдері мен алыс шет мемлекеттердің сұрауы бойынша іздеуде болған 639 адам қолға түсті. Бұл мемлекетаралық өзара іс-қимыл мен жедел ақпарат алмасудың тиімділігін айқын көрсетеді.
Ішкі істер министрлігі заң мен тәртіпті қамтамасыз ету бағытындағы жүйелі жұмысты жалғастырып жатыр. Қылмыскерлерді іздестіру және ұстау — ведомство қызметінің негізгі басымдықтарының бірі. 2025 жылы түрлі қылмыс жасағаны үшін іздеуде жүрген 1 600-ден астам адам ұсталды.
Сондай-ақ хабар-ошарсыз кеткен адамдарды іздестіру саласында да елеулі нәтижелерге қол жеткізілді. 2025 жылы жоғалған деп есептелген 20 мыңнан астам адамның жүрген жері анықталды, олардың 6 мыңнан астамы — балалар.
Айта кетелік ҰҚК Шекара қызметі былтыр 75 млрд теңгеден астам залалдың алдын алған еді.