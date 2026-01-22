Путин Трамптың «Бейбітшілік кеңесіне» 1 миллиард доллар беруге дайын
АСТАНА.KAZINFORM - Ресей АҚШ-тың бұрынғы әкімшілігі кезінен сақталған активтерден 1 миллиард долларды «Бейбітшілік кеңесіне» аударуға дайын.
Ресей президенті Владимир Путин бұл туралы Ресей Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелерімен өткен брифингте мәлімдеді, деп хабарлайды ТАСС.
- Қазір де, тіпті Бейбітшілік кеңесіне қатысуымыз және оның жұмысы туралы шешім қабылдамас бұрын да, Ресейдің Палестина халқымен ерекше қарым-қатынасын ескере отырып, біз бұрынғы АҚШ әкімшілігі кезінен сақталған ресейлік активтерден 1 миллиард долларды «Бейбітшілік кеңесіне» аудара аламыз деп ойлаймын, - деді Путин.
Сонымен қатар, Ресей президенті Мәскеудің Вашингтондағы активтерін пайдаланудың басқа да мүмкіндіктерін талқылап жатқанын атап өтті.
- Айтпақшы, АҚШ-та сақталған активтерімізден қалған қаражат Ресей мен Украина арасындағы бейбітшілік шарты жасалғаннан кейін шайқас кезінде зақымдалған аумақтарды қалпына келтіруге пайдаланылуы мүмкін. Біз бұл мүмкіндікті АҚШ әкімшілігінің өкілдерімен де талқылап жатырмыз. Мен осы мәселелердің барлығын Палестина президенті Махмуд Аббаспен талқылауды жоспарлап отырмын, - деп қосты Путин.
Бұған дейін Дональд Трамп Газа секторын қалпына келтіруді үйлестіру үшін «Бейбітшілік кеңесін» құрғанын жариялағаны хабарланған болатын.
Онда Ақ үй басшысы 22 қаңтарда Давоста Бейбітшілік кеңесінің жарғысына қол қояды.