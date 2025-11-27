Сәтпаевтың жарақаты асқынып кетпеуі үшін үзіліс қажет — Сейіл Қожатай
АСТАНА. KAZINFORM — «Қайрат» футбол клубы УЕФА турниріндегі сырт алаңдағы ойында «Копенгагеннен» 3:2 есебімен жеңілді. Осыған байланысты журналист Сейіл Қожатай Jibek Joly телеарнасының Бүгін LIVE бағдарламасында матчқа қатысты пікір білдірді.
Сейіл Қожатайдың айтуынша, бұл кездесуде маусымдық үзілістің әсері айқын байқалған.
— Қазақстан чемпионаты қазан айында аяқталды, арада бір ай өтті. Футболшылардың ойын тәжірибесі азайып, бабында болмауы — қалыпты жағдай. Тек жаттығумен алаңға шығу оңай емес. Жаздағы Чемпиондар лигасының іріктеуіндегі матчтар және «Реал», «Спортинг», «Интерге» қарсы матчтарды мысалға алуға болады. Дегенмен сырт алаңда 3:2 есебімен ойнап, гол соғып, тең нәтижеге сәл ғана жетпей қалу — біздің жігіттер үшін жақсы көрсеткіш, — деді ол.
Журналист Дастан Сәтпаевтың келесі ойынға қатыспауына да түсінік берді. Футболшы үш рет алған сары қағазға байланысты бір матчты жібереді.
— Дастан Сәтпаев биылғы маусымды өте ауыр өткізді. Жасы небәрі 17-де екеніне қарамастан матчтардың көбін толық ойнап шықты, гол соқты. Жарақаттары да бар. Оны бапкерлер штабы мен клубтың медициналық қызметі жақсы түсінеді. Ойыншының жарақаты асқынып кетпеуі үшін кейде үзіліс қажет. Алда «Олимпиакос» және «Брюгге» командаларына қарсы ойындар бар. Ең маңыздысы — «Арсеналмен» өтетін матч. Сол кездесуге толықтай дайын болсын деген шешім болуы мүмкін. Бас бапкер де бұл туралы ашық айтты. Сондықтан Сәтпаевтың денсаулығы қазір бәрінен маңызды, тәуекелге барудың қажеті жоқ, — деді Сейіл Қожатай.
Айта кетейік, чемпиондар лигасы: «Қайрат» сырт алаңда «Копенгагенге» есе жіберді.