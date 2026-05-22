Семейде көпқабатты үйдегі бір пәтерден 10 КамАЗ қоқыс шығарылды
АСТАНА. KAZINFORM — Семейде көпқабатты тұрғын үйдегі қауіпті қоқыс үйіндісі жойылды, деп хабарлайды Абай облыстық ПД баспасөз қызметі.
Семей қаласында полиция қызметкерлерімен коммуналдық қызмет өкілдері, еріктілер және әлеуметтік қолдау ұйымдарының бірігіп, көпқабатты тұрғын үйдегі пәтерлердің бірін қоқыстан тазарту бойынша ауқымды жұмыс жүргізді.
Тексеруге тұрғындардың жағымсыз иіс, антисанитариялық жағдай және өрт шығу қаупіне байланысты түскен көптеген шағымы себеп болды. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері пәтерде ұзақ уақыт бойы қоқыс пен қажетсіз заттардың жиналып қалғанын анықтады.
Бұл іс-шара полициядан FSM Social қосымшасы арқылы Семей қаласы Абай облысы КМҚК «Отбасы және тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарын қолдау орталығына» хабарлама түсіп, нәтижесінде пәтерге мобильдік топтар «Жастар Семей» және «Ана үйі» қоғамдық қоры, Кәмелетке толмағандар істері жөніндегі комиссия мүшелері, мектеп басшылығы және Семей қаласының полиция өкілдері келіп, бірлесіп жұмыс істеді.
— Пәтерге кірген кезде қызметкерлер бөлмелердің ұзақ жылдар бойы жиналған тұрмыстық қалдықтар, ескі заттар және пакеттермен толы екенін анықтады. Тазалау жұмыстарын ұйымдастыру барысында пәтерден шамамен 10 КамАЗ көлемінде қоқыс шығарылды. Қоқыс үйіндісі тек пәтер иесіне ғана емес, бүкіл көпқабатты тұрғын үй тұрғындарына қауіп төндіретінін көрсетті: өрт шығу ықтималдығы, инфекцияның таралу қаупі және санитариялық талаптардың бұзылуы анық байқалды, — делінген хабарламада.
Осы іс-шаралардың нәтижесінде ықтимал төтенше жағдайдың алдын алу, көпқабатты тұрғын үй тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және пәтердегі санитарлық ахуалды қалпына келтіру мүмкін болды.
Полиция азаматтарды өмір мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайларды уақытында хабарлауға шақырып, санитариялық талаптарды сақтауды ескертеді.
Бұған дейін Өскеменде қоқыс толған пәтер отқа оранғанын жазғанбыз.
Кейіннен пәтердің өртенуіне қатысты қылмыстық іс қозғалды.