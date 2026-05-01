Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 459,09 теңгеден сатып алынады, 466,03 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 537,01 теңге, сату — 547,01 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,95 теңге, сату — 6,25 теңге;
— юань 67,21 теңгеден сатып алынады, 73,02 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 461,65 теңге, сату — 464,07 теңге;
— еуро: сатып алу — 541,07 теңге, сату — 546,56 теңге;
— рубль 5,98 — 6,11 теңге аралығында саудаланады.
— юань 67,32 — 70,23 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 30 сәуір күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,14 теңгеге өсіп, 462,91 теңге болды.