    Шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды. 

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 459,09 теңгеден сатып алынады, 466,03 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 537,01 теңге, сату — 547,01 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,95 теңге, сату — 6,25 теңге;
    — юань 67,21 теңгеден сатып алынады, 73,02 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 461,65 теңге, сату — 464,07 теңге;
    — еуро: сатып алу — 541,07 теңге, сату — 546,56 теңге;
    — рубль 5,98 — 6,11 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 67,32 — 70,23 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 30 сәуір күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,14 теңгеге өсіп, 462,91 теңге болды.

    Досбол Атажан
    Авторы