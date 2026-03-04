Шетелдік валютаның бүгінгі бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 498,81 теңге, сату — 501,27 теңге;
— еуро: сатып алу — 580,70 теңге, сату — 586,69 теңге;
— рубль 6,39 — 6,51 теңге аралығында саудаланады.
— юань 72,29 — 75,27 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 495,00 теңгеден сатып алынады, 502,00 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 578,00 теңге, сату — 588,15 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,30 теңге, сату — 6,60 теңге;
— юань 72,14 теңгеден сатып алынады, 76,32 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 3 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,54 теңгеге арзандап, 498,09 теңге болды.