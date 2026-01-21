Шымкентте ҰҚКД бастығының бұрынғы бірінші орынбасарына қатысты үкім өзгерді
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Апелляциялық сот ҰҚК-нің Шымкент қалалық департаменті бастығының бұрынғы бірінші орынбасары Манат Сарбасовқа қатысты сыбайлас жемқорлық ісі бойынша үкімді қайта қарады.
Жазаға қатысты мүліктік бөлігінде өзгерістер енгізілгенімен, бірінші сатыдағы соттың негізгі шешімі күшінде қалды. ҰҚКД-нің бұрынғы офицері 12 жылға бас бостандығынан айыру жазасын өтеуді жалғастырады.
Апелляциялық алқа Шымкенттегі соңғы жылдардағы ең даулы сыбайлас жемқорлық істерінің бірі бойынша үкімді ішінара өзгертті. Сот мүліктік сипаттағы жазаларды алып тастауға болады деп таныды.
Атап айтқанда, апелляция Манат Сарбасовтың атына тіркелген Шымкенттегі пәтерді тәркілеуді, Toyota Land Cruiser автокөлігінің құны ретінде мемлекет кірісіне өндірілген 17 млн теңгені жою туралы шешім қабылдады. Бұл мүлік бірінші сатыдағы сотпен қылмыстық жолмен алынған қаражатқа сатып алынған деп танылған болатын.
Сонымен бірге, апелляциялық саты негізгі жазаға қайта қарауға негіз тапқан жоқ. Сот ҰҚКД-нің бұрынғы жоғары лауазымды қызметкерінің кінәсі толық дәлелденгенін атап өтіп, 12 жылдық бас бостандығынан айыру мерзімін өзгеріссіз қалдырды. Қалған бөлігінде Сарбасовқа да, іс бойынша өзге тұлғаларға да қатысты — бірінші сатыдағы соттың үкімі күшінде қалды.
Еске салайық, 2025 жылы 7 қазанда алқабилер үкімімен Манат Сарбасов пара алу, қылмыстық жолмен алынған табысты заңдастыру және қызметтік әрекетсіздік үшін кінәлі деп танылған болатын.
Сот оған 12 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Сонымен қатар, Сарбасов ҰҚК подполковнигі әскери атағынан айырылды.
Үкімнің жеке тармағында мемлекет пайдасына жеке мектепке қамқорлық көрсеткені үшін кәсіпкер әйелден алынған пара сомасы — 70 млн теңгені өндіріп алу көзделген. Үкімнің бұл бөлігі апелляциялық сотпен қайта қаралған жоқ.
Апелляциялық алқа сондай-ақ істің өзге қатысушыларына қатысты шешімдерді де қайта қараудан бас тартты. Сарбасовтың әріптесі, жедел уәкіл Айдос Сраилов заңсыз кәсіпкерлік қызметі үшін бір жылға бас бостандығын шектеу жазасына кесіліп, амнистияға байланысты жазадан босатылды.
Кәсіпкер Ерлан Тышқанбаев 7 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылып, сот залынан босатылды. Қалалық денсаулық сақтау басқармасының бұрынғы басшысы Темірхан Варзилов 4 жылға бас бостандығын шектеу жазасына және мемлекеттік қызметте өмір бойына лауазым атқару құқығынан айыруға сотталды. Варзиловтың бұрынғы әріптесі Шыңғыс Жаңабаев ұрлық жасағаны үшін кінәлі деп танылып, 7 жылға бас бостандығынан айырылды.
Бұдан бұрын Шымкентте ҰҚК-нің бұрынғы басшысының орынбасарына қатысты іс қорытынды сатыға жеткенін жазған едік.