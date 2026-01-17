05:45, 17 Қаңтар 2026 | GMT +5
Трамп АҚШ қазір Венесуэланы басқарады деп мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM — Дональд Трамп АҚШ енді Венесуэланы бақылап отыр деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ ел президенті Николас Мадуроның АҚШ-қа және бүкіл әлемге қарсы қылмыстарға жауапты екенін хабарлады. Бұл туралы ТАСС агенттігі жазды.
— Осы айдың басында осы жерден Мар-а-Лагода айтқанымдай, біз Мадуроны Америка Құрама Штаттарына және әлемге қарсы қылмыстары үшін тұтқындадық, — деді Трамп.
Ол бұл туралы Флорида штатындағы Палм-Бичтегі көшенің атын өз атына ауыстыруы кезінде айтты.
— Біз қазір елді басқарып отырмыз, — деді Трамп Венесуэла елін меңзеп.
Ол Венесуэланы бар болғаны бір аптаның ішінде күрт өзгерген «басқа ел» деп сипаттады.
Еске салайық, Венесуэла оппозициясының көшбасшысы өзіне тиесілі Нобель сыйлығын Трампқа берді.