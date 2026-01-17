KZ
    Трамп АҚШ қазір Венесуэланы басқарады деп мәлімдеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Дональд Трамп АҚШ енді Венесуэланы бақылап отыр деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ ел президенті Николас Мадуроның АҚШ-қа және бүкіл әлемге қарсы қылмыстарға жауапты екенін хабарлады. Бұл туралы ТАСС агенттігі жазды.

    Трамп
    Фото: Синьхуа

    — Осы айдың басында осы жерден Мар-а-Лагода айтқанымдай, біз Мадуроны Америка Құрама Штаттарына және әлемге қарсы қылмыстары үшін тұтқындадық, — деді Трамп.

    Ол бұл туралы Флорида штатындағы Палм-Бичтегі көшенің атын өз атына ауыстыруы кезінде айтты.

    — Біз қазір елді басқарып отырмыз, — деді Трамп Венесуэла елін меңзеп.

    Ол Венесуэланы бар болғаны бір аптаның ішінде күрт өзгерген «басқа ел» деп сипаттады.

    Еске салайық, Венесуэла оппозициясының көшбасшысы өзіне тиесілі Нобель сыйлығын Трампқа берді.

    АҚШ Әлем жаңалықтары Латын Америкасы Дональд Трамп Венесуэла
