Трамп Кубаның жақын арада құлайтынын айтты
АСТАНА. KAZINFORM - АҚШ президенті Дональд Трамп біраз уақыттан бері экономикалық санкцияларды күшейтіп отырған Куба «жақын арада құлайды» деп мәлімдеді.
Бұл туралы Анадолы хабарлады.
Трамп Кубаға қатысты жаңа мәлімдемесін америкалық CNN телеарнасына берген телефон арқылы сұхбатында айтты.
Екінші президенттік мерзіміндегі жетістіктерін атап өткен Трамп:
— Куба да жақын арада құлайды. Олар келісімге келуге ынталы, — деді.
Оның айтуынша, Кубамен келіссөз жүргізу үшін АҚШ мемлекеттік хатшысы Marco Rubio тартылмақ. Трамп қазір бұл мәселеге ерекше назар аударылып отырғанын жеткізді.
— Мен бұл сәтті 50 жыл күттім. Енді Куба менің қолыма түсті, — деді ол, бұл бағытта айтарлықтай ілгерілеу бар екенін атап өтіп.
Бір күн бұрын White House-да жасаған мәлімдемесінде АҚШ президенті америкалық кубалықтардың отанына оралуы «бір сәттік іс» екенін айтқан.
Трамп Иранға жасалған шабуылдарды сәтті өтті деп бағалап, Teгеран билігі берілуі мүмкін деген пікір білдіргеннен кейін:
— Куба да құлайды, — деп мәлімдеді.
АҚШ-тың Кубаға мұнай блокадасы
30 қаңтарда Трамп Кубаға мұнай сататын немесе жеткізетін елдерден келетін барлық тауарға кедендік баж енгізуді көздейтін президенттік жарлыққа қол қойды.
Ақ үй бұл шешім АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздігі мен сыртқы саяси мүдделерін Кубаның зиянды әрекеттері мен саясатына қарсы бағытталғанын мәлімдеді.
1 ақпанда Трамп Куба үкіметімен мұнай жеткізу мәселесі бойынша келіссөз басталғанын хабарлаған. Алайда Куба тарапы бұл ақпаратты жоққа шығарды.
Осған дейін Трамп Кубадан төнген қауіпке байланысты АҚШ-та төтенше жағдай жариялағаны туралы жаздық.