    10:21, 07 Наурыз 2026 | GMT +5

    Трамп Кубаның жақын арада құлайтынын айтты

    АСТАНА. KAZINFORM - АҚШ президенті Дональд Трамп біраз уақыттан бері экономикалық санкцияларды күшейтіп отырған Куба «жақын арада құлайды» деп мәлімдеді.

    Трамп поручил раскрыть секретные документы об НЛО
    Фото: Anadolu

    Бұл туралы Анадолы хабарлады.

    Трамп Кубаға қатысты жаңа мәлімдемесін америкалық CNN телеарнасына берген телефон арқылы сұхбатында айтты.

    Екінші президенттік мерзіміндегі жетістіктерін атап өткен Трамп:

    — Куба да жақын арада құлайды. Олар келісімге келуге ынталы, — деді.

    Оның айтуынша, Кубамен келіссөз жүргізу үшін АҚШ мемлекеттік хатшысы Marco Rubio тартылмақ. Трамп қазір бұл мәселеге ерекше назар аударылып отырғанын жеткізді.

    — Мен бұл сәтті 50 жыл күттім. Енді Куба менің қолыма түсті, — деді ол, бұл бағытта айтарлықтай ілгерілеу бар екенін атап өтіп.

    Бір күн бұрын White House-да жасаған мәлімдемесінде АҚШ президенті америкалық кубалықтардың отанына оралуы «бір сәттік іс» екенін айтқан.

    Трамп Иранға жасалған шабуылдарды сәтті өтті деп бағалап, Teгеран билігі берілуі мүмкін деген пікір білдіргеннен кейін:

    — Куба да құлайды, — деп мәлімдеді.

    АҚШ-тың Кубаға мұнай блокадасы

    30 қаңтарда Трамп Кубаға мұнай сататын немесе жеткізетін елдерден келетін барлық тауарға кедендік баж енгізуді көздейтін президенттік жарлыққа қол қойды.

    Ақ үй бұл шешім АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздігі мен сыртқы саяси мүдделерін Кубаның зиянды әрекеттері мен саясатына қарсы бағытталғанын мәлімдеді.

    1 ақпанда Трамп Куба үкіметімен мұнай жеткізу мәселесі бойынша келіссөз басталғанын хабарлаған. Алайда Куба тарапы бұл ақпаратты жоққа шығарды.

    Осған дейін Трамп Кубадан төнген қауіпке байланысты АҚШ-та төтенше жағдай жариялағаны туралы жаздық.

     

    АҚШ Дональд Трамп Әлем
