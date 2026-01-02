04:30, 02 Қаңтар 2026 | GMT +5
Үндістан Pralay зымыранын сынақтан өткізді
АСТАНА. KAZINFORM — Үндістан өзінің әзірлеген отандық, қысқа қашықтыққа ұшатын Pralay (Пралай) квазибаллистикалық зымыранының екі бөлек сынақ ұшырылымы сәтті аяқталғанын хабарлады. Бұл туралы Анадолы агенттігі жазды.
NDTV арнасының хабарлауынша, Үндістан Қорғаныс министрлігіне қарасты Қорғаныс зерттеулері мен әзірлемелер ұйымы (DRDO) жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 10:30 шамасында Одиша жағалауынан екі зымыран ұшырды.
Министрлік мәлімдемесінде әртүрлі оқтұмсықтарды тасымалдауға қабілетті екі зымыранның да жоспарланған траекториясын дәл орындағаны және ұшырудың сәтті аяқталғаны айтылды.
