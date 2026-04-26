    12:16, 26 Сәуір 2026 | GMT +5

    Жібек Құламбаева Қытайдағы челленджер жарысын жеңіспен бастады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 395-ракеткасы Жібек Құламбаева Хучжоу (Қытай) челленджер турнирінің іріктеу сайысының финалына шықты.

    Жібек Құламбаева
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші іріктеу сайысының жартылай финалында рейтингіде 863-орындағы қытайлық Ши Юмен кездесті. Екі сет те 6:2 есебімен Жібектің пайдасына шешілді.

    Бір сағат 18 минутқа созылған бәсекеде Құламбаева 3 эйске қоса 8 брейк-пойнттың бесеуін пайдаланды. Қытайлық теннисші 1 брейкпен (4 брейк-пойнт) шектелді.

    Жібек Құламбаева іріктеу сайысының финалында әлемнің 484-ракеткасы, тағы бір қытайлық Мэйки Гомен шеберлік таластырады. Оны жеңсе, негізгі турнирге жолдама алады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын 15 жастағы Аңсар Ниетқалиевтің Қытайдағы турнирдің финалына дейін жеткенін жазған болатынбыз.

    Сондай-ақ Жібек Құламбаева Қытайдағы жарыстың жеңімпазы атанды.

    Тегтер:
    Жібек Құламбаева Қытай Спорт Теннис Турнир
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
