13:12, 11 Наурыз 2026 | GMT +5
2026 жылы Астанада таеквондодан үш халықаралық турнир өтеді
АСТАНА.KAZINFORM - 2026 жылы Астанада таеквондодан үш ірі халықаралық турнир өтеді.
ҚР ҰОК мәліметінше, 22-23 маусым аралығында Altaic Cup турнирі өз жалауын көтереді.
Одан екі күн өткен соң, 25 маусымда Kazakhstan Open-2026 жарысы басталады. Турнир 27 маусымға дейін жалғасады.
Ал халықаралық жарыс күнтізбесіндегі ең маңызды додалардың бірі - Гран-при финалы. Бұл жарыс 28-29 қараша аралығында өтеді.
