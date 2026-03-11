    13:12, 11 Наурыз 2026 | GMT +5

    2026 жылы Астанада таеквондодан үш халықаралық турнир өтеді

    АСТАНА.KAZINFORM - 2026 жылы Астанада таеквондодан үш ірі халықаралық турнир өтеді.

    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, 22-23 маусым аралығында Altaic Cup турнирі өз жалауын көтереді.

    Одан екі күн өткен соң, 25 маусымда Kazakhstan Open-2026 жарысы басталады. Турнир 27 маусымға дейін жалғасады.

    Ал халықаралық жарыс күнтізбесіндегі ең маңызды додалардың бірі - Гран-при финалы. Бұл жарыс 28-29 қараша аралығында өтеді.

    Айта кетейік, Алкмарда өтетін батут гимнастикасы бойынша әлем кубогының екінші кезеңіне Қазақстан құрамасынан 3 спортшы қатысады.

    Қазақстан құрамасы қысқы Паралимпиадада 22-орынға табан тіреді.

     

    Эльмира Оралбаева
