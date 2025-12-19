АҚШ грин-карта беруді тоқтатты: себебі неде
АСТАНА. KAZINFORM – Дональд Трамп Браун университетіндегі атыстан кейін АҚШ иммиграциялық визаларын алуға арналған грин-карта лотереясы бағдарламасын тоқтатты, деп хабарлайды CBS News.
Бұл туралы АҚШ-тың Ішкі қауіпсіздік министрі Кристи Ноэм мәлімдеді.
Оның айтуынша, Браун университетіндегі атыс пен Массачусетс технологиялық институтының (MIT) профессоры Невес Валентенің өліміне күдікті ер адам елге сегіз жыл бұрын грин-карта лотереясы бағдарламасы арқылы келген.
- Бұл адамды біздің елімізге ешқашан кіргізбеу керек еді. Президент Трамптың нұсқауы бойынша мен АҚШ-тың Азаматтық және иммиграция қызметтеріне DV1 бағдарламасын тоқтата тұруды тапсырамын, бұл апатты бағдарламадан басқа америкалықтардың зардап шекпеуін кепілдендіру үшін қажет, - деп мәлімдеді Ноэм.
Еске сала кетсек, АҚШ-тың Род-Айленд штатындағы Провиденс қаласында орналасқан, Айви лигасына кіретін беделді Браун университетінде болған атыс салдарынан екі адам қаза тапты.
АҚШ полициясы Браун университетіндегі шабуылға қатысы бар күдіктіні анықтады.
АҚШ жыл сайын шетелдіктің Штаттарда тұрақты тұру және жұмыс істеу құқығын куәландыратын 50 мың жасыл карта ойнатып келеді. Лотерея кездейсоқ түрде өтеді.
Diversity Visa бағдарламасы бойынша виза алу үшін үміткерлердің кем дегенде орта мектеп білімі немесе тиісті дайындықты талап ететін салада екі жылдық жұмыс тәжірибесі болуы тиіс. Олар сондай-ақ виза алмас бұрын тексеруден және әңгемелесуден өтуі керек.
Дональд Трамп әртараптандырылған виза лотереясы бағдарламасын бұрыннан сынап, оның қауіпсіздікке қатер төндіретінін және жұмысқа негізделген визалар сияқты еңбек сіңіруге негізделмегенін алға тартып келді. Ол бірінші мерзімінің басында әртараптандырылған визаны алған ер адам Нью-Йоркте жүк көлігімен сегіз адамды қағып өлтіргеннен кейін оның күшін жоюға тырысты.
Алайда визаны жақтаушылар оны алушылар тексерілетінін және бағдарлама АҚШ экономикасы мен елдің шетелдегі имиджі үшін тиімді деп санайтынын айтты.
Бұған дейін АҚШ-та 19 елден келген азаматтардың грин-карталары қайта тексерілетінін жаздық.