Алматыдағы жаңа емхана қай ауданда салынып жатқаны белгілі болды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда аурухана жаңғыртылып, жаңа емхана бой көтеріп жатыр, деп хабарлайды қалалық әкімдіктің баспасөз қызметі.
Жұмыс сапары барысында Алматы әкімі Дархан Сатыбалды № 7 қалалық клиникалық аурухананы жаңғырту жұмыстарының барысымен танысты.
Сондай-ақ, Шұғыла шағынауданында салынып жатқан жаңа емхана және өрт сөндіру депосының құрылысын көрді.
Қазір № 7 ауруханада кешенді жаңғырту жұмыстары қолға алынды. Бүгінгі күні 9 ота жасайтын бөлме мен 16 жансақтау бөлімшесі басқа орынға көшірілді. Сонымен қатар медициналық мекеме қалыпты режимде жұмыс істеп, көрсетілетін медициналық қызмет көлемі қысқарған жоқ. Жаңғырту жобасы инженерлік желілерді ауыстыруды, ғимараттың қасбеті мен желдету жүйесін жаңартуды, пайдалы алаңды кеңейтуді және заманауи медициналық құрал-жабдықтармен жабдықтауды қамтиды.
— Сонымен бірге Шұғыла шағынауданында бір ауысымда 500 адам қабылдайтын жаңа емхананың құрылысы жүріп жатыр. Мұнда терапия және педиатрия бөлімшелері, диагностикалық кабинеттер, зертхана, амбулаториялық хирургия орталығы және күндізгі стационар ашылады, — делінген хабарламада.
Бұған қоса, ауданда 6 арнайы автокөлікке арналған жаңа өрт сөндіру депосы салынып жатыр. Нысан пайдалануға берілгеннен кейін төтенше жағдайға әрекет ету уақыты қысқарып, тұрғындардың қауіпсіздік деңгейі айтарлықтай артады.
Жалпы, бұл жобалар аудан тұрғындарының тұрмыс сапасын жақсартуға бағытталған. Соның нәтижесінде медициналық көмектің қолжетімділігі артып, тұрғындар үшін жайлы әрі қауіпсіз орта қалыптасады.
