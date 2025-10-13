Биыл 9 айда есірткіні жасырын таратумен айналысқан 61 жасөспірім ұсталды
АСТАНА. KAZINFORM — Биыл 9 айда есірткіні жасырын таратумен айналысқан 61 жасөспірім ұсталды. Бұл туралы ІІМ Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл департаменті бастығының орынбасары Бақытжан Әмірханов айтты.
- 9 айдың қорытындысында кәмелетке толмаған 61 жасөспірім ұсталды. Өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіш сәл көптеу. Есірткіні жасырын таратумен айналысқандардың арасында 40 колледж студенті мен 10 мектеп оқушысы бар, - деді ол БАҚ өкілдеріне берген сұхбатында.
Оның атап өтуінше, есірткіні жасырын таратқаны үшін 16 жастан қылмыстық жауапкершілік бар. Дегенмен қоғамда аса ауыр есірткі қылмысын жасаған жасөспірімдерді 13 жастан бастап жауапкершілікке тарту керек деген пікір қалыптасып отыр. Бірақ министрлік есірткі таратушыларды қылмыстық жауапкершілікке тарту жасын төмендетуді жоспарлап отырған жоқ.
- Өткен жылы қылмыстық заңнамаға нақты түзетулер енгіздік. Енді есірткі өндірген үшін жаза қатаңдатылып, өмір бойы бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бұған дейін ол ұйымдасқан қылмыстық топ құруға ғана қатысты болатын. Ендігі уақытта заң қатаң. Биыл 16 ұйымдасқан қылмыстық топ анықталып, 20 қылмыстық іс қозғалды. 60 қатысушысы, оның ішінде 16 көшбасшысы ұсталды олардан 950 келіден аста түрлі есірткі заты тәркіленді, - деді Бақытжан Әмурханов.
Айта кетейік, Ішкі істер министрлігінде қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзекті мәселелеріне арналған Үкімет сағаты өтіп жатыр.