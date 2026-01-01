KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    07:30, 01 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Дональд Трамп өзіне қандай уәде берді

    АСТАНА.KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп жаңа жылда әлемде бейбітшілік орнатуға күш салуға ниетті, деп жазды ТАСС.

    Трамп
    Фото: instagram.com/realDonaldTrump

    Ақ үй басшысы бұл туралы Флорида штатындағы Уэст Палм-Бичке жақын маңдағы Мар-а-Лагодағы үйіндегі қабылдау алдында мәлімдеді.

    Журналистердің «Жаңа жыл басталғанға дейін өзіне берген уәдесі бар ма?» деген сұраққа Вашингтон әкімшілігінің басшысы: «Иә, бар. Жердегі бейбітшілік» деді.

    Трамп «АҚШ өз әскерін Украинаға жіберуге дайын ба, жоқ па», сондай-ақ «ЦРУ Венесуэлаға соққы беруде қандай рөл атқарды» деген сұрақтарға жауап бермеді. Трамп журналистерге сәл жымиып, рақмет айтты.

    Бұған дейін Дональд Трамп Чикаго, Лос-Анджелес және Портлендтен Ұлттық гвардияның шығарылғанын жариялады.

    Сондай-ақ АҚШ президенті осы аптада екінші президенттік мерзіміндегі заң жобасына алғаш рет вето қойып, екі партияның қолдауымен Конгрес қабылдаған екі бірдей заң жобасын қабылдамай қойды.

     

    Тегтер:
    Журналист Уәде АҚШ Әлем жаңалықтары Дональд Трамп
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар