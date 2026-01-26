KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:00, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    LIVE: Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның үшінші отырысы

    АСТАНА. KAZINFORM — Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның үшінші отырысы өтіп жатыр. Тікелей эфир сағат 17:00-де басталды. Kazinform агенттігінің қазақ және орыс тіліндегі Telegram арнасында мәтін трансляциясы болады.

    LIVE: Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның екінші отырысы
    Фото: Kazinform

    Өткен аптада Конституциялық комиссияның алғашқы отырысы өтіп, бір палаталы «Құрылтайдың» функциясы мен құрамы, вице-президент лауазымының мемлекеттік биліктегі орны, заң шығару бастамасын көтеруге хақылы «Халық кеңесінің» құзыреті қандай болатыны айтылған еді.

    Айта кету керек, бұл өзгерістердің бәрі Конституциялық реформа аясында іске асады деп жоспарланған. Қазіргі Мәжіліс пен Сенаттың орнына жасақталатын бір палаталы Құрылтай заң жобаларын үш оқылымда қарайтыны да Ата заңда норма болып енбек. Жаңа Парламентті жасақтауда «президенттік квота» деген болмайды.

    Алғашқы отырыста Әділет министрі Ерлан Сәрсембаев Конституцияға Алатау қаласы сияқты ел дамуына айрықша орны айқындалған жекелеген аумақтарға арнайы мәртебе беру мүмкіндігін енгізуді ұсынды.

    Ал «Қазақ газеттері» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры, Конституциялық комиссия мүшесі Диқан Қамзабекұлы білім жүйесін діни фанатизмнен қорғайтын норма енгізуді ұсынды.

    Сонымен қатар Қазақстан заңгерлері одағының төрағасы Серік Ақылбай Ата заңға діннің мемлекеттен бөлектігін тікелей нормамен айқындай түсу қажеттігін айтты.

    Республикалық адвокаттар алқасының төрағасы Мәди Мырзағараев Қазақстан аумағында сот санкциясынсыз ұстау мерзімін 72 сағаттан 48 сағатқа дейін қысқарту туралы ұсыныс жасады.

    Айта кетейік, комиссияның екінші отырысы бүгін, сағат 10.00-де өтті.

    Тегтер:
    Ұлттық құрылтай Саяси реформа БАҚ
    Ербол Жанат
    Ербол Жанат
    Автор
    Соңғы жаңалықтар