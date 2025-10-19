Палестина елшілігі: «Рафах» шекара бекеті 20 қазанда қайта ашылады
АСТАНА. KAZINFORM – Мысырдағы Палестина елшілігінің мәліметінше, «Рафах» шекара бекеті ұзақ үзілістен кейін алдағы дүйсенбіде жұмысын қайта бастайды, деп хабарлайды DW.
Газа секторы мен Мысыр арасындағы жалғыз шекара өткелі – «Рафах» бақылау-өткізу пункті дүйсенбі, 20 қазанда ашылады. Бұл туралы Мысырдағы Палестина елшілігі сенбі, 18 қазанда мәлімдеді, деп хабарлайды Reuters. 2024 жылдың мамырынан бастап жабылған бұл бақылау пункті Мысырда тұратын палестиналықтарға Газа секторына оралуға мүмкіндік береді, делінген елшіліктің хабарламасында. Өткел 2025 жылдың ақпанында уақытша және шектеулі трафикпен ашылған.
Сонымен бірге Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху кеңсесі Рафах өткелі ХАМАС лаңкестік қозғалысы Газада кепілде ұстап отырған барлық израильдіктің мәйітін бергеннен кейін ғана ашылады деп мәлімдеді.
Газа секторына гуманитарлық көмек жеткізу 10 қазанда күшіне енген Израиль мен ХАМАС арасындағы атысты тоқтату келісімінің бір бөлігі болып саналады. Осы уақытқа дейін гуманитарлық көмек тиеген жүк көліктері бұл аймаққа «Керем-Шалом» өткелі арқылы кіретін. Алайда БҰҰ мен Халықаралық Қызыл Крест комитеті (ХҚКК) көмек жеткізу үшін барлық шекара бекетін ашуды талап етті.
Газа секторындағы атысты тоқтату туралы декларация
13 қазанда Мысырдың Шарм-эш-Шейх қаласында 20-дан астам әлем көшбасшылары қатысқан халықаралық «бейбітшілік саммиті» өтіп, Газа секторында атысты тоқтату туралы декларацияға қол қойылды.
Делдал елдер – Египет, Қатар, Түркия және АҚШ Израиль мен Палестинаның радикалды исламшыл ХАМАС қозғалысы арасындағы келісімді ресми түрде бекіткен құжатқа қол қойды. Төрт ел соғысты тоқтатуға арналған келісімнің сақталуына кепілдік беруге келісетінін мәлімдеді.
АҚШ президенті Дональд Трамптың айтуынша, декларацияда 2023 жылдың қазан айында басталған қақтығыстың өткір кезеңін аяқтау жолындағы одан әрі қадамдар туралы «ережелер» белгіленген. Америкалық көшбасшы 13 қазанды «бүкіл әлем мен Таяу Шығыс үшін керемет күн» деп атады.
Естеріңізге сала кетейік, 2023 жылдың 7 қазаны Таяу Шығыстағы қақтығыстың өршуінің бастапқы нүктесі болды. Содырлар Израильге зымыранмен шабуыл жасап, оның аумағына басып кіріп, шамамен 1200 адамды өлтірді. Олар сондай-ақ 250-ге жуық адамды кепілге алып, Газа секторына алып кетті. Кепілге алынғандардың кейбірі кейін айырбасталды немесе босатылды, ал басқалары қайтыс болды.
Бұған жауап ретінде Израиль ХАМАС-қа соғыс жариялады. ХАМАС бақылауындағы Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша, жерүсті шабуылы мен Газа секторын бомбалау кезінде 67 000-нан астам палестиналық қаза тауып, 169 000-нан астамы жараланған.
Айта кетейік, алғаш рет жүздеген Газа тұрғыны қираған мешітте жұма намаз оқыды.
Газа секторын қалпына келтіруге ондаған жыл қажет болуы мүмкін.
Израиль Газа секторына гуманитарлық көмек көлемін арттыруға рұқсат берді.