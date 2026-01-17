Павлодарда үсік шалғандар көбейді
ПАВЛОДАР. KAZINFORM – Павлодар қалалық №1 ауруханасының мәліметінше, қыс басталғалы 24 адам үсік шалумен түскен. Дәрігерлер 16 адамның аяқ-қолының саусақтарын кесуге мәжбүр болған.
Облыс орталығында үсікке ұрынғандар саны арта түскен. Былтыр қазан айынан бері қалалық №1 ауруханаға үсікке шалынған 24 адам хабарласқан.
– Биыл суық ауа райы ертерек, өткен жылдың қазан айында түсті. Сондықтан алғашқы науқастар қазан айының соңында, шамамен бір апта бойы аяз болған кезде келе бастады. Ал жедел үсік шалған науқастар соңғы аязды күндері жеткізіліп жатыр. 16 адамның үсікке қатты шалынғаны соншалық, аяқ-қолының саусақтарын кесуге тура келді, - дейді аурухананың күйік бөлімінің меңгерушісі Асхат Мүрсәлімов.
Кейінгі аптада облыстық балалар ауруханасына үчік шалған екі бала түскен. Бір бала тексеруден кейін амбулаториялық емдеуге шығарылған.
Ал 2024 жылы туған екінші жеткіншек Железин ауданынан жеткізілген. Екі қолы мен саусақтарын үсік шалған. Қыз бала жарақат бөліміне жатқызылған, жағдайы тұрақты.
Еске сала кетейік, Петропавлда үйден шығып кеткен зейнеткер әйел аязда үсік шалып, мерт болды.