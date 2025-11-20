Трамп Судандағы соғысты тоқтатпақ
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп Суданды «жер бетінде зорлық-зомбылық ең көп жасалатын жер» деп атап, Truth Social әлеуметтік желісінде Сауд Арабиясы ханзадасының өтініші бойынша сол елдегі соғысты тоқтататынын мәлімдеді.
- Судан жантүршігерлік қатыгездікті бастан кешіріп отыр. Ол жер бетінде зорлық-зомбылыққа ең толы жерге және сонымен бірге ең үлкен гуманитарлық дағдарысжайлаған елге айналды. Азық-түлік, дәрігерлер және басқа да қажеттіліктерге мұқтаж. Әлем бойынша араб елдерінің көшбасшылары, соның ішінде Құрама Штаттардан жақында кеткен Сауд Арабиясының құрметті тақ мұрагері менен Суданда болып жатқан оқиғаларды дереу тоқтату үшін президенттік биліктің күші мен ықпалын пайдалануды сұрады. Судан өкінішке қарай құлдырап бара жатқан ұлы өркениет саналады, бірақ елдер арасындағы ынтымақтастық пен үйлестіру арқылы жағдайды қалпына келтіруге болады, - деп мәлімдеді Трамп жазбасында.
Америка көшбасшысының айтуынша, АҚШ Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері, Мысыр және Таяу Шығыстағы басқа серіктестермен бірлесіп «осы зұлымдықтарды тоқтату және сонымен бірге Судандағы жағдайды тұрақтандыру» үшін жұмыс істеуге ниетті.
Бұған дейін Судандағы Жедел қолдау күштері (RSF) атты қарулы құрылым Батыс Судандағы Эль-Фашер қаласын бақылауына алғанын хабарлады.
Оңтүстік Судан әлемдегі ең ауыр гуманитарлық дағдарыстардың бірін бастан өткеріп отыр. БҰҰ деректеріне сәйкес, елдегі шамамен 9,3 миллион адам (бұл шамамен халықтың 70 пайызы) гуманитарлық көмекке зәру.