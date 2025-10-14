Жыл басынан бері ауыл шаруашылығы өнімдері 4,4% өсті
АСТАНА. KAZINFORM – Биылғы 9 айда ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы көлемі 4,4% өсті, жоспар бойынша бұл көрсеткіш 2,3% болған еді. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов айтып берді.
Мұндай өсім егін шаруашылығындағы өндіріс көлемінің 5,2%-ға, мал шаруашылығында 3,4%-ға ұлғаюы есебінен болып отыр.
– Биыл шаруаларға мемлекет тарапынан бұрын-соңды болмаған қолдау көрсетіліп, агротехнологиялармен толық көлемде қамтамасыз етуге мүмкіндік жасалды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда саладағы өндірістің өсуін қамтамасыз етті, – деді вице-министр Үкіметтің бүгінгі отырысында.
Өсімдік шаруашылығы саласында егін жинау жұмыстары аяқталып келеді, барлығы 15,1 млн гектар астық алынды. Орташа өнімділік 16,3 центнер гектарды құрап, 24,6 млн тонна астық жиналды.
Сондай-ақ шамамен 2,2 млн тонна майлы дақылдар, 2,7 млн тонна картоп, 3,2 млн тонна көкөніс дақылдары және 2,3 млн тонна бақша дақылдары жиналды.
– Өнім жинау жұмыстарына бөлінген 422 мың тонна жеңілдетілген дизель отынының 315 мың тоннасы немесе жоспардың 75 пайызы жөнелтілді. Жиналған астық дақылдары және майлы дақылдар егістік алаңының ұлғайтылуы өсімдік шаруашылығындағы жоспарланған көрсеткіштерді орындауға мүмкіндік береді, – деді А.Сұлтанов.
Айта кетейік, Солтүстік Қазақстан облысында сүт фермасы салынып жатыр.