Бүгін еліміздің батысындағы екі қалада ауа сапасы төмендейді
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
– 2 мамырда Ақтөбе және Орал қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі, – делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Еске сала кетсек, мамандар Алматыда екі күннің бірінде ауа сапасы нашарлайтынын хабарлады.
Сондай-ақ 2027 жылы Алматыда көлік пен өнеркәсіп нысандарына экологиялық талап күшейеді.