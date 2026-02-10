LIVE: Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның XI отырысы
АСТАНА. KAZINFORM — Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның ХI отырысы өтіп жатыр. Тікелей эфир сағат 16:00–де басталды.
Kazinform агенттігінің қазақ және орыс тіліндегі Telegram арнасында мәтін трансляциясы болады.
Өткен аптада Конституциялық комиссияның алғашқы отырысы өтіп, бір палаталы «Құрылтайдың» функциясы мен құрамы, вице-президент лауазымының мемлекеттік биліктегі орны, заң шығару бастамасын көтеруге хақылы «Халық кеңесінің» құзыреті қандай болатыны айтылған еді.
Айта кету керек, бұл өзгерістердің бәрі Конституциялық реформа аясында іске асады деп жоспарланған. Қазіргі Мәжіліс пен Сенаттың орнына жасақталатын бір палаталы Құрылтай заң жобаларын үш оқылымда қарайтыны да Ата заңда норма болып енбек. Жаңа Парламентті жасақтауда «президенттік квота» деген болмайды.
Алғашқы отырыста Әділет министрі Ерлан Сәрсембаев Конституцияға Алатау қаласы сияқты ел дамуына айрықша орны айқындалған жекелеген аумақтарға арнайы мәртебе беру мүмкіндігін енгізуді ұсынды.
Ал «Қазақ газеттері» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры, Конституциялық комиссия мүшесі Диқан Қамзабекұлы білім жүйесін діни фанатизмнен қорғайтын норма енгізуді ұсынды.
Сонымен қатар Қазақстан заңгерлері одағының төрағасы Серік Ақылбай Ата заңға діннің мемлекеттен бөлектігін тікелей нормамен айқындай түсу қажеттігін айтты.
Республикалық адвокаттар алқасының төрағасы Мәди Мырзағараев Қазақстан аумағында сот санкциясынсыз ұстау мерзімін 72 сағаттан 48 сағатқа дейін қысқарту туралы ұсыныс жасады.
Ал 26 қаңтар күні II отырыс болды. Онда Құрылтай депутаттары министрлерді лауазымынан босататын норма енгізу ұсынылды.
Сондай-ақ Әділет министрі Ерлан Сәрсембаев Конституцияда Президентке Құрылтайдың келісімімен, оның депутаттарының жалпы санынан көпшіліктің дауысымен Қазақстан Республикасының вице-президентін, Қазақстан Республикасының Премьер-министрін, Конституциялық соттың 10 судьясын, Орталық сайлау комиссиясының 6 мүшесін, Жоғары аудиторлық палатаның 8 мүшесін тағайындау құқықы берілетінін айтты.
Құрылтай депутаты қандай жағдайда мандатынан айырылатыны да белгілі болды. Одан бөлек вице-президентке қандай қызмет жүктелетіні де айқындалды.
Сол күні түстен кейін Конституциялық комиссияның III отырысы да өтті. Онда Құрылтай депутаттарының өкілеттіктері 1,5 есеге артатыны айтылды. Сондай-ақ Үнзила Шапақ Конституцияның преамбуласына қандай өзгерістер енетінін айтты.
Төртінші отырыста Ата заңның Үкімет туралы бөлімі де өзгеріске ұшырайтыны айтылды. Сонымен қатар осы басқосуда Халық кеңесі референдум өткізуге бастама көтере алатыны белгілі болды.
Конституциялық комиссия отырысының модераторы, ҚР Конституциялық Сотының төрайымы Эльвира Әзімова түзетулер енген Конституцияның алғашқы жобасы әзірленгенін хабарлады. Конституция жобасында «Президент» бөлімі тұжырымдамалық тұрғыдан қайта қаралды
Айта кетейік, Конституциялық комиссияның IV отырысы 28 қаңтарда өтті. Онда бірқатар ұсыныстар, соның ішінде Жаңартылатын Конституцияның мемлекеттік тілдегі мәтінін кімдер дайындайтыны айтылды.
Сондай-ақ кеше V отырыс өтті, онда да бірқатар ұсыныстар айтылды. Ерлан Қарин Конституцияда еліміздің басқару нысаны нақтыланатынын айтты. Одан бөлек Конституцияның жаңа мәтініне дінге қатысты қандай толықтырулар болғанын атап өтті.
Жалпы Конституциялық комиссия отырысында партиялар қандай ұсыныс айтқанын мына сілтеме арқылы оқуға болады.
Сонымен қатар 30 қаңтар күні VI отырыс өтті. Онда Ерлан Қарин жаңа Конституциядағы Қазақстан Республикасы қызметінің негізгі қағидаттарын атаған еді. Сондай-ақ жаңа Конституцияның соңғы нұсқасында 95 бап болатыны айтылды.
Еске салсақ 3 ақпан күні Конституциялық комиссияның VII отырысы өтті.
Отырыста Мемлекеттік кеңесші қазіргі Конституция мен жаңа Конституцияның айырмашылықтарын атаған еді. Ерлан Қарин жаңа Конституция жобасындағы егемендік пен тәуелсіздік ұғымдарының орнына тоқталған еді.
Айта кетсек 5 ақпан күні Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның VIII отырысы өткен еді.
Сонымен қатар Комиссия жаңа Конституция туралы ұсыныстардың қалай ескерілгені туралы есеп беретіні туралы жазған едік.
Ал Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның IX отырысы 7 ақпан күні өтті. Онда Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин неліктен жаңа Конституция қабылдау қажет екенін түсіндірді.
Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның X отырысы 9 ақпан күні өтті. Бүгінге дейін Конституция жобасына қатысты азаматтардан 5 мыңға жуық өтініш түсті.